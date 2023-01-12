Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Кремль визнав проблему з експортом вугілля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль визнав проблему з експортом вугілля
Загальний видобуток вугілля в Росії скоротився на 0,6% до 399,3 млн тонн
фото ілюстративне

Із моменту нападу на Україну поставки країною-агресором за кордон енергетичного вугілля просіли відразу на 13,9 %

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну експорт російського вугілля за січень-листопад 2022 року знизився на 7,6% до аналогічного періоду попереднього року, до 184,4 млн тонн. Про це повідомляють російські «Ведомости» з посиланням на закриту статистику міненерго РФ.

Як зазначається, з моменту нападу на Україну поставки країною-агресором за кордон енергетичного вугілля просіли відразу на 13,9 %, до 154,2 млн тонн.

Поставки всіх видів вугілля, в тому числі коксівного, в ближнє зарубіжжя впали вдвічі, до 6 млн тонн, в далеке – на 4,5%, до 178,4 млн тонн.

Загальний видобуток вугілля в Росії скоротився на 0,6% до 399,3 млн тонн. Показники з експорту енергетичного вугілля погіршилися, так як саме цей вид в основному поставлявся в ЄС, де зараз діють санкції.

Нагадаємо, з 1 серпня, в Європейському Союзі набуло чинності ембарго на імпорт вугілля з Росії. Дана міра була включена в п'ятий пакет санкцій, прийнятий 7 квітня 2022 року. Також повідомлялося, що Південна Корея, Японія та Тайвань почали поступово відмовлятися від вугілля з Росії. 

Читайте також: Російські вугільні компанії б’ють на сполох: їхню продукцію купувати вже невигідно
Теги: санкції експорт вугілля Міненерго кордон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Shell доведеться заплатити податки у Великій Британії вперше з 2017 року
Нафтогазовий гігант Shell попепередив про мільярдні збитки через санкції
8 сiчня, 12:30
Санкції проти РФ: Стало відомо, яка країна компенсує ЄС нестачу дизпалива
Санкції проти РФ: Стало відомо, яка країна компенсує ЄС нестачу дизпалива
9 сiчня, 15:39
Зеленський у зверненні згадав про богослужіння Епіфанія в Лаврі
Зеленський пообіцяв нові санкції щодо росіян
7 сiчня, 20:07

Економіка

Економісти назвали головну загрозу для світу у 2023 році
Економісти назвали головну загрозу для світу у 2023 році
Кремль визнав проблему з експортом вугілля
Кремль визнав проблему з експортом вугілля
Одна з країн НАТО починає серійне виробництво артилерійського озброєння для ЗСУ
Одна з країн НАТО починає серійне виробництво артилерійського озброєння для ЗСУ
Нові обмеження цін на російську нафту: якими будуть ліміти
Нові обмеження цін на російську нафту: якими будуть ліміти
Світовий банк попередив про загрозу для провідних економік світу
Світовий банк попередив про загрозу для провідних економік світу
Швейцарія накладає вето на постачання військових матеріалів в Україну – міністерка оборони Іспанії
Швейцарія накладає вето на постачання військових матеріалів в Україну – міністерка оборони Іспанії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Замість повісток – оповіщення. Юрист пояснив, як це працюватиме
21K
Я залишаюсь вірним УПЦ (МП). Боксер Усик зробив заяву
18K
Улюблений генерал президента. І це не Залужний
13K
Путін іде ва-банк. Радник Резнікова пояснив, як тепер воюватимуть росіяни
8880
Соледар – найгарячіша точка. Що відбувається в місті, яке штурмують окупанти (оновлено)
8409
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
Сьогодні, 11:52
Українська авіація потужно ударила по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Ситуація в енергосистемі є складною через обстріли і похолодання, – Центр Разумкова
Вчора, 18:29
ЗСУ ударили по позиціях російських ракетних військ – Генштаб
Вчора, 06:53
Порошенко в ефірі Sky News пояснив, для чого Україні потрібні британські танки
10 сiчня, 19:13
Долітались: російські літаки все частіше потрапляють в аварії та ламаються
10 сiчня, 19:01

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту