Кремль визнав проблему з експортом вугілля

Із моменту нападу на Україну поставки країною-агресором за кордон енергетичного вугілля просіли відразу на 13,9 %

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну експорт російського вугілля за січень-листопад 2022 року знизився на 7,6% до аналогічного періоду попереднього року, до 184,4 млн тонн. Про це повідомляють російські «Ведомости» з посиланням на закриту статистику міненерго РФ.

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Як зазначається, з моменту нападу на Україну поставки країною-агресором за кордон енергетичного вугілля просіли відразу на 13,9 %, до 154,2 млн тонн.

Поставки всіх видів вугілля, в тому числі коксівного, в ближнє зарубіжжя впали вдвічі, до 6 млн тонн, в далеке – на 4,5%, до 178,4 млн тонн.

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Загальний видобуток вугілля в Росії скоротився на 0,6% до 399,3 млн тонн. Показники з експорту енергетичного вугілля погіршилися, так як саме цей вид в основному поставлявся в ЄС, де зараз діють санкції.

Нагадаємо, з 1 серпня, в Європейському Союзі набуло чинності ембарго на імпорт вугілля з Росії. Дана міра була включена в п'ятий пакет санкцій, прийнятий 7 квітня 2022 року. Також повідомлялося, що Південна Корея, Японія та Тайвань почали поступово відмовлятися від вугілля з Росії.