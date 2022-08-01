В ЄС почало діяти ембарго на російське вугілля

Раніше в ЄС щорічно ввозилося російське вугілля на 8 млрд євро

Сьогодні, 1 серпня, в Європейському Союзі набуває чинності ембарго на імпорт вугілля з Росії. Дана міра була включена в п'ятий пакет санкцій, прийнятий 7 квітня 2022 року. Про це повідомляється на сайті ЄС.

«З урахуванням продовження агресивної війни Росії проти України та повідомлень про звірства, скоєні в Україні російськими збройними силами, Рада прийняла рішення ввести проти Росії п'ятий пакет економічних та індивідуальних санкцій», – йдеться в повідомленні.

В узгоджений пакет входить ряд заходів, спрямованих на посилення тиску на російську владу та економіку, а також на обмеження ресурсів кремля для ведення агресії.

Раніше в ЄС щорічно ввозилося російське вугілля на 8 млрд євро.

Нагадаємо, Євросоюз 8 квітня опублікував п'ятий пакет санкцій, що містить вугільне ембарго.

З серпня 2022 р. передбачена заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії.

21 липня 2022 року стало відомо про те, що Великобританія введе санкції на імпорт вугілля і нафти з Росії.

Як повідомлялося, власники танкерів у Європі перевозять якомога більше російської нафти до набуття чинності енергетичних санкцій в грудні. Раніше повідомлялося, що через санкції Росія майже на третину знизить видобуток нафти.

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