Країни Азії почали відмовлятися від російського вугілля

Азійські країни були найбільшими споживачами російського вугілля

Південна Корея, Японія та Тайвань почали поступово відмовлятися від вугілля з Росії. Про це російське видання «Коммерсант» з посиланням на митну статистику.

Найбільш високими темпами скорочують постачання Японія та Тайвань. Перша купила 8,4 млн тонн вугілля, що на 25% менше ніж рік тому. Тайвань скоротив ввезення на 33,3%, до 4,4 млн тонн. Південна Корея імпортувала 12,8 млн (на 3% менше).

Стратегія розвитку вугільної галузі Росії передбачала навіть у консервативному сценарії нарощування постачання до країн Східної Азії з 84 млн тонн у 2018 році до 123 млн тонн до 2035 року. Японія вже заявила, що планує повністю заборонити ввезення російського вугілля. Південна Корея хоче в 1,5 раза збільшити постачання з Австралії, щоб зменшити залежність від Росії. Тайванська державна енергетична компанія Taipower не планує укладати нові угоди щодо вугілля.

Видання зазначає, що Японія і Південна Корея історично були найбільшими споживачами російського енергетичного і коксівного вугілля.

Раніше заступник міністра енергетики Сергій Мочальников назвав пріоритетним завданням вивезення вугілля до Азії. За словами чиновника, ринок Азійсько-тихоокеанського регіону чекає на російське вугілля «чудової якості», залишилося тільки якось поставити його туди.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Індія та Китай різко скоротили закупівлю російської нафти.

До цього міністри фінансів країн Великої сімки (G7)підтвердили намір обмежити ціни на російську нафту. Графік встановлення стелі цін буде узгоджений з шостим пакетом санкцій Європейського Союзу, який передбачає нафтове ембарго з 5 грудня і нафтопродуктове з 5 лютого.

Додамо, що раніше сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо вважає, що США повинні запровадити санкції проти купівлі Китаєм нафти та інших енергоносіїв у Росії, щоб припинити фінансування війни РФ проти України.

Разом з тим Сполучені Штати заявляли, що обмеження світових цін на російську нафту має набрати чинності до грудня 2022 року.