Санкції проти РФ: Стало відомо, яка країна компенсує ЄС нестачу дизпалива

Кувейт уп'ятеро збільшить експорт дизелю до Європи

У 2023 році Кувейт уп'ятеро – до 2,5 млн тонн збільшить поставки дизпалива до Європи, щоб допомогти компенсувати скорочення постачань з Росії. Про це пише Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела.

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Кувейт також хоче подвоїти продажі авіапалива майже до 5 млн тонн.

«ЄС зіткнувся з потенційною нестачею палива з 5 лютого, коли блок збирається заборонити імпорт нафтопродуктів з Росії як покарання за вторгнення в Україну», – пише агентство.

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Ціни на дизельне паливо можуть підскочити до 200 доларів за барель цього кварталу, оскільки заборона може спровокувати глобальний дефіцит, повідомляє Bank of America.

За оцінками аналітиків JPMorgan Chase & Co., станом на кінець минулого року ЄС закуповував у Росії майже 1,3 мільйона барелів нафтопродуктів на день. Приблизно половина припадала на дизель.

За останні роки Кувейт витратив десятки мільярдів доларів на модернізацію та будівництво нових нафтопереробних заводів. Його найбільшою інвестицією було будівництво Al-Zour. Це один із найбільших нафтопереробних заводів у світі – розрахований на переробку 615 000 барелів сирої нафти щодня – і наприкінці минулого року вперше відправив на експорт дизельне та авіаційне паливо.

Плани державної компанії Kuwait Petroleum Corp. щодо авіаційного палива виключають будь-які продажі на спотовому ринку, сказало джерело. Це означає, що фактичний обсяг поставок до Європи може перевищити 5 мільйонів тонн.

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Очікується, що інші близькосхідні виробники нафти, такі як Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати, також збільшать експорт палива до Європи у 2023 році.

До слова, рішення Заходу обвалило експорт російської нафти – морським шляхом він знизився у грудні майже на чверть порівняно із середніми показниками за 2022 рік.

Крім того, через санкції та зниження цін на нафту обвалився російський рубль. Через зниження світових цін на нафту та санкції Заходу, націлені на енергетичний сектор РФ, рубль посилив різке падіння у грудні і досяг восьмимісячного мінімуму.