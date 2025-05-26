Масштабний блекаут у Франції: влада повідомила головну версію

У Франції відбулося друге за два дні масштабне відключення світла, і влада підозрює диверсію

Цими вихідними у регіоні Французької Рів'єри зафіксували відразу два серйозні відключення електроенергії менш ніж за 48 годин. Перше відключення відбулось в Каннах, де саме відбувався міжнародний кінофестиваль, а друге сталось через пожежу, яка спалахнула в ніч проти неділі на підстанції в Ніцці. Головна версія – цілеспрямовані диверсії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ВВС.

За попередніми оцінками влади, інцидент міг бути спричинений навмисними діями. Пожежа виникла близько 2 години ночі за місцевим часом. Без електроенергії залишилося щонайменше 45 тис. домогосподарств.

Відключення також торкнулося аеропорту Ніцци, трамвайної системи та прилеглих населених пунктів Сен-Лоран-дю-Вар та Кань-сюр-Мер. Електропостачання вдалося відновити лише вранці.

Мер Ніцци Крістіан Естрозі рішуче засудив інцидент, назвавши його «злочинним актом проти країни». А заступник мера Гаель Нофрі заявив, що пожежа «ймовірно має кримінальне походження». За повідомленнями місцевих ЗМІ, поліція виявила сліди шин та зламані двері на об'єкті.

Інцидент стався наступного дня після масштабного відключення електроенергії в Каннах, де саме відбувався міжнародний кінофестиваль. У цьому випадку також підозрюють підпал: без світла залишилося близько 160 тис. будинків, а кілька показів довелося зупинити. Тільки завдяки переходу на генератори фестиваль продовжився.

Поки що офіційного підтвердження зв'язку між двома подіями немає.

Нагадаємо, що масштабне відключення електроенергії 28 квітня торкнулося Піренейського півострова і завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро.

До слова, Іспанія та Португалія звернулися до Європейської комісії із закликом пришвидшити завершення будівництва електричного інтерконектора з Францією, що має об'єднати Піренейський півострів з основною енергосистемою Євросоюзу.

Згодом, а саме 20 травня, в Іспанії відбувся масштабний збій зв'язку. Усі провідні оператори зв'язку в Іспанії, включаючи Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil та O2, зазнали масштабного збою. Мільйони користувачів залишились без можливості здійснювати дзвінки, отримувати текстові повідомлення та користуватися мобільним інтернетом. За даними вебсайту DownDetector, проблеми почалися близько 5 ранку.