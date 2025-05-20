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Масштабний збій зв'язку в Іспанії: недоступні навіть лінії екстрених служб

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Масштабний збій зв'язку в Іспанії: недоступні навіть лінії екстрених служб
Проблеми почалися близько 5 ранку і швидко поширилися на більшу частину країни
фото з відкритих джерел

Масштабний збій зв'язку паралізував Іспанію: мільйони без інтернету та екстреної допомоги

Усі провідні оператори зв'язку в Іспанії, включаючи Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil та O2, зазнали масштабного збою. Мільйони користувачів залишились без можливості здійснювати дзвінки, отримувати текстові повідомлення та користуватися мобільним інтернетом. За даними вебсайту DownDetector, проблеми почалися близько 5 ранку і швидко поширилися на більшу частину країни, охопивши всі великі міста, такі як Мадрид, Малага, Барселона, Валенсія та Севілья. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LBC.

Причиною загальнонаціонального відключення, за попередніми даними, стало невдале оновлення системи у Telefónica – багатонаціональної компанії, яка є оператором більшості мобільних мереж Іспанії. Цей телекомунікаційний гігант є другою за величиною компанією в Іспанії та здійснює операції у 18 країнах світу. Речник компанії підтвердив іспанській газеті ABC, що інженери вже працюють над виправленням проблеми.

Наслідки збою виявилися вкрай серйозними. Окрім незручностей для звичайних користувачів, які не могли працювати чи навчатися, було паралізовано роботу телефонних ліній екстрених служб. Загальноєвропейський номер екстреної допомоги 112 став недоступним у деяких частинах Іспанії. Уряд Валенсії був змушений створити альтернативний номер екстреної служби, а служба 112 в Арагоні попередила громадян у соціальних мережах, що «телефонна лінія 112 не працює», активувавши три резервні номери.

Багато компаній в Іспанії також постраждали, оскільки їхні системи були повністю завислі, і вони не могли завантажити своє програмне забезпечення або підключити комп'ютери.

Цей інцидент стався лише через кілька тижнів після того, як наприкінці квітня в Іспанії вже було оголошено про національний інцидент, відомий як «Блек-аут на Піренейському півострові 2025 року». Тоді мільйони людей в Іспанії та Португалії занурилися в темряву приблизно на 10 годин. Уряд Іспанії виключив кібератаку як причину того квітневого відключення електроенергії.

Нагадаємо, частина територій Іспанії та Португалії 28 квітня лишилась без електрики. Цей збій став одним із наймасштабніших у новітній історії Європи. Країни втратили понад 10 ГВт потужності. 

В обох країнах масштабний блекаут торкнувся десятків мільйонів людей. Особливо складною виявилася ситуація у великих містах із їхнім трафіком, лікарнями та складами ліків.

Як відомо, національна судова колегія Іспанії засекретила матеріали розслідування масштабного відключення електроенергії. Відповідний запит було подано прокуратурою країни, щоб унеможливити дискредитацію або саботаж процесу розслідування.

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Теги: Іспанія мобільний зв’язок

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