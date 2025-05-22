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Іспанія та Португалія після блекауту закликають ЄС вжити заходів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Іспанія та Португалія після блекауту закликають ЄС вжити заходів
Іспанія та Португалія намагаються зміцнити зв’язки своїх енергомереж із рештою ЄС, але Франція демонструє опір
фото з відкритих джерел

Іспанія та Португалія закликали Європейський Союз прискорити будівництво електроінтерконектора з Францією

Іспанія та Португалія звернулися до Європейської комісії із закликом пришвидшити завершення будівництва електричного інтерконектора з Францією, що має об'єднати Піренейський півострів з основною енергосистемою Євросоюзу. Такий заклик прозвучав після нещодавнього масштабного відключення електроенергії, яке виявило вразливість регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Міністр енергетики Іспанії Сара Аагесен Муньйос та її португальська колега Марія да Граса Карвалью в офіційному листі до єврокомісара з питань енергетики Дена Йоргенсена заявили, що інтерконектор наразі працює лише на 3% своєї потужності, тоді як до 2030 року цей показник має досягти 15%. Такий стан справ, на їхню думку, становить системну загрозу для стабільності загальноєвропейської енергосистеми.

У листі також наголошується, що попри досягнутий прогрес, Піренейський півострів досі залишається енергетично ізольованим. Цей брак інтеграції:

  • ускладнює повноцінне використання відновлюваних джерел енергії;
  • спричиняє зростання цін на електроенергію;
  • підриває енергетичну безпеку;
  • обмежує спроможність реагувати на кризові ситуації.

Як нагадує Bloomberg, раніше Аагесен під час виступу в парламенті заявила, що іспанська національна мережа не має проблем із пропускною спроможністю, посилаючись на висновки розслідувальної комісії щодо недавнього знеструмлення.

Іспанія та Португалія вже багато років намагаються зміцнити зв’язки своїх енергомереж із рештою ЄС, однак зіштовхуються з опором Франції, яка не демонструє зацікавленості в реалізації проєкту.

Лист міністрів був надісланий менш ніж за місяць до зустрічі міністрів енергетики ЄС, яка відбудеться 16 червня в Люксембурзі. Комісар Йоргенсен, який братиме участь у засіданні, пообіцяв надати Іспанії та Португалії всебічну підтримку після нещодавнього енергетичного інциденту.

Нагадаємо, частина територій Іспанії та Португалії 28 квітня лишилась без електрики. Цей збій став одним із наймасштабніших у новітній історії Європи. Країни втратили понад 10 ГВт потужності. 

В обох країнах масштабний блекаут торкнувся десятків мільйонів людей. Особливо складною виявилася ситуація у великих містах із їхнім трафіком, лікарнями та складами ліків.

Як відомо, національна судова колегія Іспанії засекретила матеріали розслідування масштабного відключення електроенергії. Відповідний запит було подано прокуратурою країни, щоб унеможливити дискредитацію або саботаж процесу розслідування.

Теги: Європейський союз Португалія Іспанія блекаут

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