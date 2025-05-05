Після блекауту в Іспанії та Португалії став мегапопулярним один товар

Відключення електроенергії в Іспанії стимулювало використання Starlink Ілона Маска

Масове відключення електроенергії, що торкнулося Іспанії та Португалії наприкінці квітня, виявило критичну вразливість телекомунікаційної інфраструктури. Значне зниження покриття мобільних мереж призвело до рекордного зростання використання супутникового інтернету Starlink, незважаючи на погіршення якості за умов перевантаження. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

У минулий понеділок на тлі широкомасштабного збою в енергомережі Піренейського півострова різко знизилася якість зв'язку в Іспанії та Португалії. В результаті користувачі масово звернулися до супутникового інтернету Starlink.

За даними компанії Ookla, використання Starlink зросло на 35% у порівнянні зі звичайним рівнем, коли наземні телекомунікаційні мережі почали виходити з ладу. Вже наступного дня в Іспанії обсяги використання Starlink перевищували норму на 60%, оскільки мобільні оператори не встигали відновити повне покриття.

Як повідомив представник Ookla Люк Кіхо, у країні було зафіксовано рекордний рівень підключення до Starlink. Точна кількість користувачів не розкривається, але йдеться про тисячі нових підключень. Якість супутникового зв'язку погіршилася зі зростанням навантаження, проте на відміну від традиційних мобільних мереж, сервіс Starlink продовжував працювати. Незважаючи на можливу втрату зв'язку з деякими наземними станціями в материковій частині Іспанії, система забезпечувала з'єднання через інші країни, включаючи Італію.

Проте експерти наголошують, що сучасний рівень покриття супутникової мережі в регіоні недостатній для забезпечення масового доступу у разі повторного блекауту. Крім обмеженої ємності інфраструктури, підключення до Starlink вимагає заряджених мобільних пристроїв, що при відключенні електрики стає обмежуючим фактором.

Компанія Red Eléctrica, яка керує іспанською енергомережею, повідомила, що точні причини аварії наразі невідомі. Деякі фахівці припускають, що збій міг бути пов'язаний з перевантаженням у результаті надзвичайно високого рівня вироблення сонячної енергії, з яким мережа не впоралася. Проте офіційного підтвердження цієї гіпотези поки що не було.

Енергетична криза серйозно вплинула на роботу мобільних мереж Іспанії та Португалії. Багато базових станцій було відключено, оскільки залишилися без живлення. Тільки ті, що були оснащені резервними генераторами, продовжили роботу. Це спричинило значне падіння показників стабільності зв'язку. Аналіз Ookla показав, що у понеділок після полудня показник надійності мережі знизився до 50% звичайного рівня.

Vodafone España заявила, що в момент початку відключення резервні генератори активувалися на 70% її об'єктів у країні. Однак до 23:00 за місцевим часом у деяких регіонах, включаючи Галісію, Кастилію-Ла-Манчу та Мурсію, рівень покриття залишався лише на рівні 20 %. Водночас, оператор Telefónica повідомив, що в умовах обмеженості ресурсів пріоритет був відданий критичним об'єктам – екстреним службам та медичним установам. Протягом трохи більше 24 години компанія відновила 95% мобільної мережі і досягла повного відновлення до четверга.

За словами Кіхо, брак резервного акумуляторного живлення характерний не лише для Іберійського півострова. Іспанія і Португалія не мають широкої мережі мобільних станцій зі стійкими джерелами резервної енергії. Аналогічні проблеми виявлено і у Великій Британії. Згідно з звітом Ofcom, близько двох третин населення країни зможуть здійснити екстрені виклики протягом години після відключення електрики завдяки резервному живленню приблизно 20% базових станцій. Однак менше 5% станцій здатні працювати автономно протягом шести годин. За оцінкою Ofcom, модернізація інфраструктури, що забезпечує доступ до екстреного зв'язку протягом чотирьох годин майже всім користувачам, обійдеться в $1 млрд.

До слова, Велика Британія «постійно перевіряє стійкість» енергосистеми, щоб бути готовою до можливих блекаутів. Міністр екології Великої Британії Стів Рід в уряді діє група, яка контролює це питання «день на день».