Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іспанський суд засекретив розслідування масштабного блекауту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Іспанський суд засекретив розслідування масштабного блекауту
Масштабний блекаут торкнувся мільйонів людей
фото: Reuters

Розслідування має пояснити, чи був блекаут результатом диверсії

Національна судова колегія Іспанії засекретила матеріали розслідування масштабного відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судову владу Іспанії.

Відповідний запит було подано прокуратурою країни, щоб унеможливити дискредитацію або саботаж процесу розслідування.

«Оголошення секретності у цьому розгляді має конкретну мету: запобігти ситуації, яка може серйозно поставити під загрозу результат розслідування», – йдеться в заяві.

Розслідування має встановити, чи був блекаут результатом кіберсаботажу проти критичної інфраструктури Іспанії.

Нагадаємо, за даними португальського оператора електромережі REN, відключення електроенергії у Європі сталось унаслідок «рідкісного атмосферного явища».

Як відомо, близько 12:30 за місцевим часом у понеділок, 28 квітня, увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла. Без світла, зв'язку, транспорту та банківських карток – для багатьох португальців та іспанців день без електрики став безпрецедентним досвідом.

В обох країнах масштабний блекаут торкнувся десятків мільйонів людей. Особливо складною виявилася ситуація у великих містах. Лікарні перейшли на резервне живлення, а вокзали та аеропорти просто зупинилися. 

Цей збій став одним із наймасштабніших у Європі. Країни втратили понад 10 ГВт потужності.

До слова, Іспанія втратила зовнішнє електропостачання на всіх своїх атомних електростанціях. Йдеться про Asco-1, Asco-2, Vandellos-2, Almaraz-1, Almaraz-2, Trillo І Cofrentes.

Читайте також:

Теги: Іспанія блекаут відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Люди роблять покупки у темному супермаркеті Памплони
Мадрид та Барселона зробили головний висновок після блекауту
Вчора, 16:39
Блекаут став проблемою для Іспанії
Скільки грошей втратила Іспанія під час блекауту: дані The Objective
Вчора, 16:13
Люди, не стримуючи емоцій, раділи відновленню електропостачання
У деяких районах Іспанії та Португалії поступово відновлюється електропостачання (відео)
28 квiтня, 23:54
Новий маршрут забезпечує ефективне сполучення між Іспанією та Східною Європою
Українська авіакомпанія відкрила прямі рейси між Кишиневом і Барселоною
24 квiтня, 10:49
Внаслідок аварії було знеструмлено також енергосистему самопроголошеної республіки Абхазія
Блекаут у Грузії залишив без електропостачання більшість регіонів
19 квiтня, 12:27
Відключення світла можуть повернутися влітку: названо причину
Відключення світла можуть повернутися влітку: названо причину
19 квiтня, 06:13
Іспанка вигадала хитру схему збагачення
Іспанка 16 років прикидалася глухонімою заради допомоги з інвалідності
17 квiтня, 08:41
Як підкреслили в Укренерго, необхідність у раціональному споживанні електроенергії дійсно існує
Відключення електроенергії повертаються? Укренерго спростувало чутки
8 квiтня, 15:22
Майже всі власники «золотих» віз (93%) живуть у семи провінціях Іспанії
Іспанія припинила видачу «золотих» віз іноземним інвесторам
4 квiтня, 08:27

Політика

Іспанський суд засекретив розслідування масштабного блекауту
Іспанський суд засекретив розслідування масштабного блекауту
Примирення між США та В'єтнамом під загрозою через політику Трампа
Примирення між США та В'єтнамом під загрозою через політику Трампа
Євро не врятують. ЄС заборонив ввозити готівку до Росії на медичне лікування
Євро не врятують. ЄС заборонив ввозити готівку до Росії на медичне лікування
Майк Волтц розкритикував допомогу США для Європи
Майк Волтц розкритикував допомогу США для Європи
Економіка США скоротилась через тарифи Трампа
Економіка США скоротилась через тарифи Трампа
Парад на 9 травня. Оприлюднено повний список країн, які приїдуть до Путіна
Парад на 9 травня. Оприлюднено повний список країн, які приїдуть до Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Тривога у Європі. Путін почав наступну «спецоперацію»?
220K
Парад Путіна. Дві країни проігнорували запрошення диктатора
211K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 квітня 2025
39K
Парад на 9 травня. Оприлюднено повний список країн, які приїдуть до Путіна
20K
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:49
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua