Іспанський суд засекретив розслідування масштабного блекауту

Розслідування має пояснити, чи був блекаут результатом диверсії

Національна судова колегія Іспанії засекретила матеріали розслідування масштабного відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судову владу Іспанії.

Відповідний запит було подано прокуратурою країни, щоб унеможливити дискредитацію або саботаж процесу розслідування.

«Оголошення секретності у цьому розгляді має конкретну мету: запобігти ситуації, яка може серйозно поставити під загрозу результат розслідування», – йдеться в заяві.

Розслідування має встановити, чи був блекаут результатом кіберсаботажу проти критичної інфраструктури Іспанії.

Нагадаємо, за даними португальського оператора електромережі REN, відключення електроенергії у Європі сталось унаслідок «рідкісного атмосферного явища».

Як відомо, близько 12:30 за місцевим часом у понеділок, 28 квітня, увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла. Без світла, зв'язку, транспорту та банківських карток – для багатьох португальців та іспанців день без електрики став безпрецедентним досвідом.

В обох країнах масштабний блекаут торкнувся десятків мільйонів людей. Особливо складною виявилася ситуація у великих містах. Лікарні перейшли на резервне живлення, а вокзали та аеропорти просто зупинилися.

Цей збій став одним із наймасштабніших у Європі. Країни втратили понад 10 ГВт потужності.

До слова, Іспанія втратила зовнішнє електропостачання на всіх своїх атомних електростанціях. Йдеться про Asco-1, Asco-2, Vandellos-2, Almaraz-1, Almaraz-2, Trillo І Cofrentes.