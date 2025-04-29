Скільки грошей втратила Іспанія під час блекауту: дані The Objective

Блекаут коштував Іспанії як мінімум 1 млрд євро

Велике відключення електроенергії на Піренейському півострові коштуватиме Іспанії щонайменше 1 млрд. євро. Як повідомляє «Главком», про це пише місцева газета The Objective.

«Блекаут, який залишив без електрики всю Іспанію, може завдати економічних збитків на щонайменше 1 млрд євро через зупинку, яка торкнулася промисловості та сервісів у робочий день понеділка», – пишуть журналісти

На думку експертів, опитаних виданням, збій вплине на іспанський ВВП, оскільки багато підприємств були змушені залишити свою роботу. Так, ВВП королівства становить понад 4 млрд євро на день, з них близько 14% припадає на промисловий сектор (близько 575 млн. євро), ще близько 12% – на галузь послуг (близько 500 млн. євро). Загалом втрати іспанської економіки можуть становити до 1 млрд євро.

При цьому, зазначає The Objective, банківський сектор Іспанії намагався залишатися спокійним упродовж дня.

«На деяких касах утворювалися довгі черги, щоб зняти готівку, але система встояла. Відтік грошей відбувався в межах нормальних параметрів, здебільшого через обмеження на зняття готівки, встановлених банками», – йдеться у матеріалі.

Системи платежів за допомогою карток теж практично не працювали, але не через обвал технічної підтримки, а через запобіжні заходи продавців або проблеми з батареями в деяких терміналах.

У випадку з транспортом, додає The Objective, всі поїзди були паралізовані з полудня. Три найбільші компанії, Renfe, Ouigo та Iryo, постраждали від повсюдного відключення енергії – 344 рейси з 6000 довелося скасувати.

До слова, оператор іспанських енергомереж Red Electrica повідомив про відновлення 99,16% споживання після масштабного відключення 28 квітня. Показник відповідає виробництву 21265 МВт.

Нагадаємо, частина територій Іспанії та Португалії 28 квітня лишилась без електрики. Цей збій став одним із наймасштабніших у новітній історії Європи. Країни втратили понад 10 ГВт потужності.