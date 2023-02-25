Нідерланди позбавились залежності від російського газу

Підтримка України в Нідерландах залишається високою

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило Нідерланди по-справжньому усвідомити небажання залежати від РФ у питанні імпорту газу. Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.

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«Нідерланди більше не залежать від імпорту російського трубопровідного газу. На жаль, саме війна змусила нас по-справжньому усвідомити небажання залежності від Росії щодо газу та невідкладність подолання цієї залежності. Тому ми вжили різних заходів, спрямованих на диверсифікацію наших джерел імпорту. Я радий, що можу сказати – нам це вдалося», – зазначив Гукстра.

Він також наголосив, що Нідерланди підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно, і чого б це не коштувало.

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«Підтримка України в Нідерландах залишається високою. І наш уряд говорить про це дуже чітко, що немає альтернативи перемозі України на полі бою, перемозі України у цій війні. Ось чому ми так рішуче підтримуємо Україну. Ми будемо продовжувати стояти з вами, підтримувати вас стільки, скільки це буде потрібно, чого б це не коштувало», – наголосив глава МЗС Нідерландів.

Нагадаємо, з початком російського вторгнення в Україну ЄС запровадив масштабні санкції проти РФ, які передбачають поетапну відмову від імпорту російських енергоносіїв. Влітку 2022 року Росія в односторонньому порядку почала відмовлятися від постачання газу до європейських країн.

Водночас Австрія збільшила постачання російського газу. Залежність Австрії від російського газу знову зросла наприкінці 2022 року.