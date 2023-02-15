Європа активно накопичує природний газ: названо основну причину

Занепокоєння змусили Європу імпортувати скраплений газ з інших країн і заповнювати свої сховища

Будь-які продажі із запасів скрапленого газу на спотовому ринку зараз принесуть збитки

Європа змогла уникнути енергетичної кризи завдяки теплій зимі, а також країни накопичили занадто багато природного газу за високими цінами. Про це пише видання Bussines Insider.

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Країни регіону накопичили стільки природного газу за вищими цінами, що тепер ЄС «застряг» із запасами палива, ринкова вартість якого знецінилася.

Наприклад, базові ф’ючерси на голландський природний газ цього року впали майже на 28% до приблизно 53 євро, або 57 доларів США, за мегават-годину. Нідерландські ф’ючерси на природний газ також на 85% нижчі за рекордно високий рівень у 349 євро за мегават-годину в серпні.

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Сплеск цін був викликаний побоюваннями, що Європу застане жорстока зима, оскільки Росія – ключовий постачальник – продовжуватиме скорочувати газові потоки на континент у відповідь на санкції Заходу через вторгнення в Україну.

Але сувора зима, до якої вона була повністю готова, не настала – Європа пережила третій найтепліший січень у 2023 році із середньою температурою на 2,2 градуси вище, ніж у середньому з 1991 по 2020 рік.

Це означало, що європейським країнам не потрібно було аж надто посилювати опалення. Відповідно до даних Bloomberg, регіональні запаси природного газу, які в середньому становлять близько 65% потужності, знаходяться на найвищому рівні за останні роки.

Хоча високі обсяги зберігання заспокоюють занепокоєння щодо енергетичної кризи в Європі, особливо тому, що постачання російського газу до ЄС впали до історично низького рівня наприкінці 2022 року. Це також означає, що будь-які продажі запасів на спотовому ринку зараз будуть в збиток. Будь-які збитки можуть вдарити по європейській державній скарбниці та «лягти на плечі» платників податків.

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«Вони спробують зберегти цей газ у сховищах доти, доки ціни потенційно не зростуть наступної зими або в майбутньому», – вважає аналітик Стефан Ульріх. Наразі європейські газові сховища заповнені на 66%.

Раніше ціна газу в Європі опустилася до мінімуму за півтора роки на тлі повідомлень про те, що США отримали можливість збільшити постачання газу до Європи через поновлення роботи зрідження газу Freeport LNG.

У лютому глава хедж-фонду Andurand Capital П'єр Андюран заявив, що Росія зазнала поразки в енергетичній війні з Євросоюзом. Він констатував, що європейські країни змогли уникнути російських енергоресурсів, а Москва залишилася без найбільшого покупця, замінити якого їй не вдасться.