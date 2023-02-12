Австрія збільшила постачання російського газу
Залежність Австрії від російського газу знову зросла наприкінці 2022 року
У грудні минулого року майже 71% імпортованого Австрією газу надійшло з Російської Федерації. Лише за період з січня по листопад 2022 року Австрія могла виплатити Росії майже 6,7 млрд євро за газ. Про це повідомляє АРА.
«Залежність Австрії від російського газу знову зросла наприкінці 2022 року. Згідно з опублікованими відповідальним міністерством з питань клімату енергетичними даними, у грудні, як оцінюється, 71% газового імпорту надійшло з Росії. З травня по жовтень 2022 року залежність поступово знижувалася з понад 70 до трохи менш як 20%, а потім зросла до приблизно 40% у листопаді. До війни в Україні Австрія на 80% залежала від російського газу», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в даних щодо газового імпорту можуть бути деякі неточності, адже учасники газового ринку не зобов'язані вказувати точне джерело походження газу під час моніторингу.
Причиною зростання залежності в листопаді та грудні є зниження імпорту з Німеччини та Італії «у поєднанні з відносно постійними потоками газу з Росії».
Вказується, що влітку «Газпром» різко скоротив обсяги газу, які надходили до газового хабу в Баумгартені для австрійської нафтогазової компанії OMV, але потім знову почав постачати більше. До прикладу, на початку лютого очільник OMV Альфред Штерн зазначив, що «Газпром» знову постачає до Австрії 100% замовлених обсягів. Влітку ж російська компанія поставляла лише 30%, якщо не менше.
Станом на 7 лютого австрійські газосховища були заповнені на 74,9%, а це є «дуже високим показником для початку лютого, після проходження зимових місяців грудня та січня».
Водночас освітня академія Neos Lab, яка належить ліберальній партії NEOS, у своєму звіті зазначила, що залежність Австрії від російського газу зросла попри загальноєвропейську тенденцію, адже ЄС ще ніколи не купував так мало російського газу, як за останні тижні. Згідно з даними академії, з січня по листопад 2022 року Австрія сплатила Росії за імпортований газ приблизно 6,7 млрд євро.
«З кожним мільярдом, витраченим на російський природний газ, Австрія підтримує російську військову економіку, а також загострює проблему втрати купівельної спроможності австрійської економіки», – наголосив директор Neos Lab Лукас Сустала.
Раніше повідомлялося, що влада Австрії видала візи для членів російської делегації до Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), хоча всі члени делегації перебувають у санкційних списках Європейського Союзу.
Нагадаємо, що Австрія та Угорщина домовилися не надсилати зброю до України, щоб нібито запобігти подальшій ескалації.
У січні міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг закликав «зберігати міру» щодо реакції на війну Росії проти України та не «перегнути лінію», наприклад, заборонивши візи для всіх росіян. В МЗС України запросили його відвідати Дніпро, де нещодавня ракетна атака Росії вбила десятки людей.
Коментарі — 0