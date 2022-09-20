Повідомлення про «референдум» окупантів обвалило показники на Московській біржі

Окупанти поспішають приєднати загарбані території до РФ, тим часом біржа цей намір оцінила по-своєму

Фінансовий ринок несприятливо відреагував на заяви агресорів



У РФ зафіксоване падіння індексу Московської біржі на тлі новин про так звані «референдуми» в терористичних «ЛДНР» та окупованих областях України. Про це свідчить динаміка з сайту біржевого холдингу.

Падіння на піку досягло 10%. Наразі відсоток падіння тримається на 5,9 пунктах із відкриття торгів та на 4,8 пунктах із початку місяця.

Нагадаємо, так званий «референдум» не території окупованої Херсонщини загарбники планують провести з 23 по 27 вересня.

Так само на окупованому Запоріжжі загарбники оголосили про готовність до проведення «референдуму» про входження до складу РФ.

На Банковій вважають таке рішення «страхом розгрому».