Повідомлення про «референдум» окупантів обвалило показники на Московській біржі
Фінансовий ринок несприятливо відреагував на заяви агресорів
У РФ зафіксоване падіння індексу Московської біржі на тлі новин про так звані «референдуми» в терористичних «ЛДНР» та окупованих областях України. Про це свідчить динаміка з сайту біржевого холдингу.
Падіння на піку досягло 10%. Наразі відсоток падіння тримається на 5,9 пунктах із відкриття торгів та на 4,8 пунктах із початку місяця.
Нагадаємо, так званий «референдум» не території окупованої Херсонщини загарбники планують провести з 23 по 27 вересня.
Так само на окупованому Запоріжжі загарбники оголосили про готовність до проведення «референдуму» про входження до складу РФ.
На Банковій вважають таке рішення «страхом розгрому».
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