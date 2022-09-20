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Повідомлення про «референдум» окупантів обвалило показники на Московській біржі

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Повідомлення про «референдум» окупантів обвалило показники на Московській біржі
Окупанти поспішають приєднати загарбані території до РФ, тим часом біржа цей намір оцінила по-своєму
фото з відкритих джерел

Фінансовий ринок несприятливо відреагував на заяви агресорів  
 

У РФ зафіксоване падіння індексу Московської біржі на тлі новин про так звані «референдуми» в терористичних «ЛДНР» та окупованих областях України. Про це свідчить динаміка з сайту біржевого холдингу. 

Падіння на піку досягло 10%. Наразі відсоток падіння тримається на 5,9 пунктах із відкриття торгів та на 4,8 пунктах із початку місяця. 

Повідомлення про «референдум» окупантів обвалило показники на Московській біржі фото 1

Нагадаємо, так званий «референдум» не території окупованої Херсонщини загарбники планують провести з 23 по 27 вересня. 

Так само на окупованому Запоріжжі загарбники оголосили про готовність до проведення «референдуму» про входження до складу РФ.

На Банковій вважають таке рішення «страхом розгрому».

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Теги: росія референдум ринок фінанси Москва

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