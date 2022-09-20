Соратник Путіна виступив із заявою про анексію українських територій

Дмитро Медведєв долучився до хвилі пропагандистських заяв про «необхідність» анексії окупованих Росією територій України

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що завдяки анексії окупованих Росією територій Донецької та Луганської області «геополітична трансформація у світі набуде незворотного характеру». Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Політик пояснив, що проводити референдуми необхідно для «системного захисту» жителів окупованих Донецької та Луганської областей, а також для «відновлення історичної справедливості».

«Референдуми» повністю змінюють вектор розвитку Росії на десятиліття. І не лише нашої країни. Оскільки після їх проведення та прийняття нових територій до складу Росії геополітична трансформація у світі набуде незворотного характеру», – написав Медведєв.

Заступник голови Ради безпеки Росії запевнив, що анексовані території Росія не поверне і після зміни влади у країні.

«Посягання на територію Росії – злочин, вчинення якого дозволяє використовувати всі сили самозахисту. Але не менш важливо, що після внесення змін до Конституції нашої держави жоден майбутній керівник Росії, жодна посадова особа не зможе повернути ці рішення назад. Саме тому цих «референдумів» так бояться у Києві та на Заході. Саме тому їх необхідно проводити», – написав він.

Зазначимо, як раніше повідомлялося, громадська палата «Л/ДНР» виступила з закликом негайно провести «референдум» щодо входження окупованих районів Донецької та Луганської областей до складу Росії.

19 вересня так званий посол «ЛНР» в Росії Родіон Мірошник заявив, що окупований регіон чекає зворотного зв'язку від Москви після прохання провести «референдум» про визнання її суб'єктом Росії. За словами Мірошника, після отримання відповіді Росії можна буде говорити про процедуру «референдуму».

Нагадаємо, як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни, обговорення необхідності негайної анексії Росією Луганської та Донецької областей свідчить про те, що контрнаступ України на півночі викликає паніку маріонеток російської влади і осіб, що ухвалюють рішення в Кремлі.

Додамо, що тему проведення так званого «референдуму» про приєднання до Росії знову підняли і на окупованій Херсонщині. Окупаційна влада Херсонської області планує 20 вересня зробити заяву щодо «референдуму» про входження до складу Росії.

Варто зауважити, раніше з'явилася інформація, що рашисти згорнули процес підготовки до псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині Херсонської області і вже не називають дати незаконного голосування.