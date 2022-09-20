Колаборант Сальдо оголосив про «референдум» на Херсонщині

Зрадник Сальдо, ледь повернувшись з лікування у Москві, оголосив про «курс на возз’єднання Херсонщини з Росією»

Очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив про ухвалення рішення щодо проведення так званого «референдуму» про приєднання окупованої Херсонщини до складу Росії. Відповідне відеозвернення було оприлюднене у Telegram-каналі Сальдо.

«Розглянувши звернення громадських організацій та мешканців регіону, керівництво (окупаційної – «Главком») адміністрації Херсонської області ухвалило рішення про проведення «референдуму» щодо входження Херсонської області до складу Російської Федерації. Упевнений, що керівництво Російської Федерації прийме підсумки «референдуму», і Херсонська область увійде до складу Росії, ставши повноправним суб'єктом єдиної держави», – заявив колаборант.

Сальдо також заявив, що вважаю за необхідне створення та формування на території окупованої Херсонської області «добровольчих батальйонів» для участі у війні проти України.

Варто зауважити, що колаборант не повідомив жодних подробиць щодо так званого «референдуму» – ні дати, ні жодних даних щодо організації цього дійства. Своє звернення Сальдо записував на тлі російського прапора та портрета Путіна на стіні.

Зазначимо, як раніше повідомлялося, громадська палата «Л/ДНР» виступила з закликом негайно провести «референдум» щодо входження окупованих районів Донецької та Луганської областей до складу Росії.

Як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни, обговорення необхідності негайної анексії Росією Луганської та Донецької областей свідчить про те, що контрнаступ України на півночі викликає паніку маріонеток російської влади і осіб, що ухвалюють рішення в Кремлі.

Нагадаємо, 19 вересня російські загарбники заявили, що гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо повернувся на «робоче місце» після лікування.

Про госпіталізацію очільника окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо стало відомо ще 13 липня. Повідомлялося, що Сальдо було перевезено до окупованого Криму, де йому стало гірше і його підключили до апарату ШВЛ і ввели в кому, пізніше було прийнято рішення доставити колаборанта до Москви для лікування водної з місцевих клінік.

До слова, розвідка вважає, що херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ.