Рашисти оголосили «референдум» на Херсонщині. Банкова відреагувала

В Офісі президента заявили, що загрозу можливо ліквідувати лише силою

«Наївний шантаж погрозами і страшилками від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми»

Окупаційна влада заявила щодо проведення так званого «референдуму» про приєднання окупованої Херсонщини до складу Росії. На Банковій вважають таке рішенне «страхом розгрому». Про це написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Наївний шантаж погрозами і страшилками «референдумів», «мобілізацій» від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми. Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює», – йдеться в повідомленні.

Єрмак зазначив, що Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, громадська палата «Л/ДНР» виступила з закликом негайно провести «референдум» щодо входження окупованих районів Донецької та Луганської областей до складу Росії.

Як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни, обговорення необхідності негайної анексії Росією Луганської та Донецької областей свідчить про те, що контрнаступ України на півночі викликає паніку маріонеток російської влади і осіб, що ухвалюють рішення в Кремлі.