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Путін поскаржився на антиросійські санкції і назвав їх «дурістю»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Путін поскаржився на антиросійські санкції і назвав їх «дурістю»
Путін зазначив, що налаштований створити «сприятливі умови» для європейських компаній, які продовжують працювати в РФ
фото з відкритих джерел

За словами Путіна, Росія начебто має «багато друзів у Європі», проте частина з них була змушена припинити діяльність на російському ринку

Президент РФ Володимир Путін поскаржився на західні санкції проти Росії, а також назвав обмеження «дурістю». Про це йдеться на Facebook-сторінці посольства РФ у США, інформує «Главком».

Глава Кремля зазначив, що налаштований створити «сприятливі умови» для європейських компаній, які продовжують працювати в РФ після початку повномасштабної війни проти України.

За словами Путіна, Росія начебто має «багато друзів у Європі», проте частина з них була змушена припинити діяльність на російському ринку.

«У нас, коли під тиском західноєвропейських урядів йшли деякі компанії, – ледве не плакали наші друзі з цих країн… Деякі, до речі, продовжують працювати, і ми –намагаємося створити для них відповідні сприятливі умови», – стверджує президент РФ.

Раніше, 12 жовтня, міністри закордонних справ Євросоюзу затвердили новий пакет санкцій проти Росії, який стосується майже 1600 фізичних та юридичних осіб і спрямований проти російського військово-промислового комплексу. Про це повідомила голова європейського дипломатичного відомства Кая Каллас.

За її словами, це найбільше розширення списків санкцій ЄС з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Також ержавний секретар США Марко Рубіо пояснив, що рішення президента Дональда Трампа тимчасово послабити санкційний тиск на Росію пов’язане з планами покращити ситуацію на світовому енергетичному ринку. За його словами, Вашингтон хоче оцінити економічні наслідки обмежень, а також розраховує отримати частину російських поставок дизельного пального.

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Теги: росія санкції путін президент Кая Каллас обмеження

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