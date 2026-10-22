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Росія вимагає від США скасувати абсолютно всі санкції для відновлення відносин

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія вимагає від США скасувати абсолютно всі санкції для відновлення відносин
Вимога прозвучала на тлі переговорів Путіна зі спецпредставником Трампа
фото: Reuters

МЗС країни-агресора заявило, що без повного скасування обмежень Москва не зможе розвивати відносини з Вашингтоном

Росія вимагає від США скасувати всі санкції для нормалізації двосторонніх відносин. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко під час XIX Веронського євразійського економічного форуму в Стамбулі, пише «Главком».

За його словами, Москва готова розвивати відносини зі Сполученими Штатами, однак для цього Вашингтон має відмовитися від усіх обмежень проти Росії. 

«Ми можемо йти у США з низького старту, забути цю історію із санкціями. Але для того, щоб цю історію забути, треба, щоб і в США, і в Західній Європі зняли всі абсолютно санкції», – заявив Грушко.

Він додав, що за нинішніх умов розвивати відносини складно, оскільки Москва не знає, де санкції можуть бути застосовані знову.

«Неможливо розвивати відносини, якщо ми ходимо мінним полем і не знаємо, де рвоне і де ці санкції застосовуватимуться», – сказав представник російського МЗС.

Грушко також заявив про масштаб обмежень, запроваджених Європейським Союзом проти Росії. Представник окупантів нагадав, що ЄС запровадив проти РФ близько 35 тис. санкцій.

Варто нагадати, що спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв заявив про готовність Росії розширювати енергетичну співпрацю не лише зі Сполученими Штатами, а й з Європою. Зокрема, Москва готова продавати європейським країнам дизельне пальне, якщо «отримає відповідні запити».

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Теги: росія війна санкції США Європа

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