Рубіо пояснив, навіщо Трамп послабив санкції проти Росії

Вашингтон хоче оцінити вплив обмежень на світову економіку та отримати частину російських поставок дизеля

Державний секретар США Марко Рубіо пояснив, що рішення президента Дональда Трампа тимчасово послабити санкційний тиск на Росію пов’язане з планами покращити ситуацію на світовому енергетичному ринку. За його словами, Вашингтон хоче оцінити економічні наслідки обмежень, а також розраховує отримати частину російських поставок дизельного пального. Про це Рубіо заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє «Главком».

За словами держсекретаря, Трамп вважає доцільним тимчасово дозволити додаткові постачання енергоносіїв на світовий ринок, щоб вплинути на ціни.

«Я вважаю рішення президента дозволити додаткові постачання енергоносіїв на світовий ринок протягом короткого періоду дуже мудрим. Це не лише приносить користь нам – хоча, безумовно, допомагає і Сполученим Штатам, – а й є важливим фактором з огляду на високі ціни на дизельне пальне в усьому світі», – сказав Рубіо.

Він також пояснив, що російський дизель однаково потрапив би на світовий ринок, незалежно від рішення Вашингтона. На думку Рубіо, питання полягає в тому, яку частку цих поставок зможуть отримати Сполучені Штати.

Держсекретар пов’язав зростання цін на енергоносії з кількома чинниками: ситуацією навколо Ірану та Ормузької протоки, атаками хуситів на Саудівську Аравію, а також ударами по енергетичній інфраструктурі під час російсько-української війни.

Рубіо додав, що адміністрації Трампа потрібен час, аби оцінити наслідки санкцій і тарифів для економіки США та інших держав. За його словами, президент планує використати для цього 60-денний період.

Нагадаємо, що Росія прагне встановити контроль над Донбасом, однак не може захопити його військовим шляхом. Водночас Україна не хоче віддавати цей регіон через питання суверенітету та власної довгострокової безпеки. Це питання залишається одним із ключових у пошуку домовленостей для завершення війни.