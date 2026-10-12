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Затверджено найбільший пакет санкцій ЄС проти Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Затверджено найбільший пакет санкцій ЄС проти Росії
За словами Каллас, понад половина санкцій пов’язана з ланцюгом виробництва балістичних ракет
фото: ERR

Каллас: Європа знову демонструє єдність

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що затверджено 22-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у соцмережі Х.

«Міністри закордонних справ ЄС щойно ухвалили майже 1,6 тис. нових санкційних списків, спрямованих проти російського військово-промислового комплексу. Це найбільше одноразове розширення нашого санкційного списку з моменту початку війни з боку Росії. Європа знову демонструє єдність», – йдеться у повідомленні.

За словами Каллас, понад половина цих санкцій пов’язана з ланцюгом виробництва балістичних ракет. «Ми значно ускладнюємо, уповільнюємо та здорожуємо для Росії виробництво зброї, яку вона використовує для вбивства українців», – додала вона.

Також Європейський Союз планує повністю припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель не має наміру переглядати цей курс навіть на тлі нової енергетичної кризи та зростання цін.

До слова, 11 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти російських субʼєктів, які причетні до виробництва балістичних ракет, сприяють обходу санкцій у фінансовій сфері, та осіб, які діють в інтересах Росії на тимчасово окупованих територіях нашої країни.

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Теги: росія санкції Європейський Союз

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