ЄС готує нові санкції проти 12 російських бізнесменів

До санкційного списку можуть увійти 12 російських бізнесменів і 105 організацій

ЄС планує ухвалити санкції проти РФ в листопаді

Європейський Союз планує новий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив європейський редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк, передає «Главком».

До санкційного списку можуть увійти 12 російських бізнесменів і 105 організацій. Серед них – переважно регіональні банки та нафтопереробні заводи. Зокрема, обмеження можуть торкнутися компаній із Китаю та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Також ЄС планує посилити експортні обмеження щодо російських компаній. Пакет, ймовірно, ухвалять в листопаді, його мають погодити країни Євросоюзу.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа розробляє мирну ініціативу, яка передбачає розвернення енергетичної політики Заходу та відновлення постачання російського газу до Європи.

Водночас Європейська комісія відхилила пропозицію США відновити закупівлі російського газу в межах обговорень можливого припинення вогню в Україні. Брюссель також підтвердив, що не має наміру скасовувати санкції проти Росії до повного завершення війни.

Як повідомлялося, Європейський Союз має намір і надалі посилювати економічний тиск на Росію, щоб змусити Кремль припинити війну проти України та перейти до змістовних переговорів. Серед пріоритетів – скорочення енергетичних доходів Москви, боротьба з обходом санкцій і обмеження діяльності російського тіньового флоту.