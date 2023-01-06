Росія вимагає від Сербії уникати міжнародних зустрічей без участі РФ – ЗМІ

Сербія не приєдналася до санкцій проти Росії та продовжує підтримувати авіасполучення з російськими містами

Йдеться про Саміт за демократію та засідання Європейської політичної спільноти

Росія очікує, що Сербія відмовиться від участі в деяких міжнародних зустрічах, які проводяться без участі РФ та на яких у центрі уваги є Росія. Про це йшлося на зустрічі посла Росії в Белграді Александара Боцана-Харченка і глави МЗС Сербії Івіци Дачича наприкінці грудня минулого року, повідомляє N1.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Боцан-Харченко уточнив, що йдеться про такі зібрання як Саміт за демократію, організований Білим домом, та засідання Європейської політичної спільноти.

Російський посол також заявив, що США домагатимуться виключення Росії з ООН за тим же принципом, як це було під час виключення Югославії в 1992 році.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, російський дипломат також обговорив з Дачичем спроби створити Міжнародний трибунал щодо воєнних злочинів Росії в Україні.

За інформацією видання, Боцан-Харченко також заявив, що Москва знає про зустріч міністра енергетики Сербії Дубравки Джедович з послом України, на якій обговорювалась допомога в енергосистемі.

На всі ці вимоги Дачич заявив, що Сербія розгляне їх «у дусі дружніх відносин».

До слова, як ми писали раніше, президент Сербії Александар Вучич у середу, 28 грудня закликав сербів на півночі Косова припинити блокаду й розбирати барикади після того, як отримав усі необхідні гарантії від західних країн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У той же час посол України в Сербії Володимир Толкач пояснив, що президент Сербії Александар Вучич перебуває під тиском з боку Брюсселя, адже країна не приєдналася до санкцій проти Росії та продовжує підтримувати авіасполучення з російськими містами. Водночас Вучич заявив, що Сербія не допомагатиме Росії обходити європейський санкційний режим. Також країна дбає про те, щоб мати можливості альтернативного надходження енергоносіїв та не користуватися винятково російськими нафтою та газом.