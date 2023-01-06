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Росіяни під приводом «свят» вивезли з Горлівки сотні дітей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни під приводом «свят» вивезли з Горлівки сотні дітей
фото ілюстративне

Окупанти залучають до вивозу дітей медперсонал, який фактично курує цей злочин

Російські загарбники вивезли 414 дітей із тимчасово окупованої Горлівки на Донеччині. Їх відправили в Ростовську область Росії під приводом проведення «святкових заходів». Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що під час таких «заходів» у РФ дітей піддають пропаганді. Головною метою є «гра на контрасті», адже дітям демонструють «щасливе й безтурботне» життя в Росії на противагу війні, таким чином закарбовуючи в їхній пам’яті російську «перевагу» над Україною.

У Центрі також розповіли, що росіяни залучають до вивозу дітей медперсонал, який фактично курує цей злочин.

Нагадаємо, що у зверненні до учасників сесії Генеральної асамблеї Організації американських держав президент Володимир Зеленський заявив: Росія примусово депортувала понад 1,6 млн українців, багато з них пройшли через фільтраційні табори та залишилися без документів.

Крім цього, з початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала з України понад 13 тисяч дітей. Щодня кількість депортованих до Росії українських дітей збільшується, наголосила уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

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Теги: росія окупанти війна Україна

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