Росія почала вербувати найманців на Балканах – Центр нацспротиву

Одним з відповідальних за вербування є серб Деян Берич, який проживає у РФ

Росіяни шукають людські ресурси не лише шляхом мобілізації на тимчасово окупованих територіях, а й вербуванням найманців за кордоном. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

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Зазначається, що основним регіоном для вербування найманців є Балкани. Одним з відповідальних за це є серб Деян Берич, який проживає у РФ. Сам він є теж колишнім найманцем й воював проти України у 2014 році», – йдеться в повідомленні.

Ще одним відомим найманцем є інший серб Жіка Радоїчич, який зараз бере участь в повномасштабному вторгненні РФ в Україну на боці ворога.

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«Центр національного спротиву зазначає, що паспорт громадянина іншої держави не звільняє комбатантів від відповідальності», – додали в Центрі.

Раніше повідомлялося, що група «Вагнера» почала вербувати українських в’язнів на окупованих територіях та агітувати їх воювати проти України.

До слова, триває 317-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має.