Росія масово вирубує українські ліси: хто купує деревину

Загарбники крали ліс навіть у Київській області на початку вторгнення

РФ є одним з найбільших світових експортерів деревини

Окупанти та ті, хто співпрацює з ними, включно з новою призначеною Кремлем місцевою владою на сході країни постійно вирубують ліс в різних частинах України. Про це повідомляє Wall Street Journal.

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Зазначається, що в березні 2022 року, через кілька днів після вторгнення Росії, Сергій Шойгу, голова Міністерства оборони Росії, написав листа диктатору Володимиру Путіну з проханням дозволити заготівлю деревини під час військової операції. Деревина, яка не використовується для оборони, буде продана для фінансування військової операції, йдеться в листі.

Крім того, було виявлено незаконну рубку у Київській області та північних районах Сумської та Харківської областей, які були окуповані Росією на початку війни. Серед зрубаних дерев – дуб, сосна, граб і ясен. Така деревина має різноманітне застосування, включаючи будівництво та виготовлення меблів.

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Супутникові зображення територій, виділені колишнім чиновником лісового господарства, надані компанією Maxar Technologies показують широку вирубку з моменту вторгнення Росії.

Зокрема, на супутникових знімках з різницею у рік видно суттєву різницю лісових насаджень у Таврійському лісі на Херсонщині.

Ендрю Гілд, британський консультант з питань лісового господарства, сказав, що фотографії вказують на те, що лісоруби зосередилися на конкретних ділянках, можливо, більш цінних порід деревини в керованих лісах, включаючи дуб і сосну, а не просто знищували всю площу деревини.

Сама Росія є одним з найбільших світових експортерів деревини. Згідно з даними Світового банку, Китай зазвичай був його головним клієнтом, тоді як Європа та США також раніше були великими покупцями. Зараз Захід ввів санкції на російську деревину, а от Китай продовжує купувати деревину в Росії.

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Нагадаємо, триває 414-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 45 атак противника.