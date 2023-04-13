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Білорусь перевела свої війська у вищу ступінь боєготовності – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Білорусь перевела свої війська у вищу ступінь боєготовності – Генштаб
Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі
фото з відкритих джерел

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 13 квітня

Триває 414-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 45 атак противника. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 13 квітня.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби противник завдав два ракетних і 32 авіаційних удари, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, є загиблі і поранені серед цивільних громадян. Дві російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури міста Слов’янськ.

Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Визначені підрозділи територіальних військ збройних сил РФ продовжують перебувати на території республіки Білорусь. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил республіки Білорусь. Окремі з’єднання та частини приведені у вищі ступені бойової готовності. Доукомплектування підрозділів, які залучаються до перевірки, здійснено за рахунок призову військовослужбовців запасу.

Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Галаганівка, Залізний Міст, Архипівка Чернігівської області; Мефодівка, Середина-Буда, Есмань, Ходине, Білопілля, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Ободи, Кіндратівка, Варачине, Басівка, Запсілля та Миропілля Сумської області, а також Ветеринарне, Лук’янці, Нескучне, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Землянки, Комісарове, Колодязне, Новомлинськ та Оскіл на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка та Оскіл Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше населеного пункту Хромове та біля Богданівки і Предтечиного. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Новодмитрівка, Курдюмівка, Дружба, Північне та Залізне Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Сєверне, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. Найзапекліші бої тривають за Мар’їнку. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Керамік, Новокалинове, Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Невельське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби що минула, ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив обстріли понад 35 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Червоне, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степногірськ Запорізької області; Козацьке, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони України за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили два ворожих БпЛА типу «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів противника, а також ворожу радіолокаційну станцію.

Загарбники посилили контррозвідувальний режим

Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях. У населеному пункті Графське Волноваського району Донецької області та навколо збільшилась кількість блокпостів та патрулів. На блокпостах ворог активно проводить фільтраційні заходи місцевого населення.

Дещо схожа ситуація у Благодатному Донецької області. Побоюючись витоку інформації про місця розташування підрозділів окупантів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху таксистам, в’їзд місцевим жителям дозволено виключно за наявності реєстрації.

Теги: Білорусь ЗСУ окупанти росія війна

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