Україна повернула 31 викрадену Росією дитину

Мамам дітей довелося пройти 13-годинний допит у ФСБ

В Україну 8 квітня повернулася 31 депортована росіянами українська дитина. Про це повідомив виконавчий директор благодійної організації «Save Ukraine», Уповноважений президента України з прав дитини (2014 -2021 рр.) Микола Кулеба.

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«Це була найскладніша з усіх попередніх рятувальних місій. Росія розгорнула масштабну інформаційну кампанію. Поки наші мами проходили 13-годинний допит у ФСБ, Уповноважений з прав дитини Марія Львова-Бєлова проводила пресконференцію, під час якої намагалася нав'язати світу перекручену версію подій. Але найбільший «сюрприз» чекав на батьків у таборі в Криму. Російська влада запросила журналістів телеканалу «Россия 1» для постановчого репортажу», – розповів Кулеба.

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На жаль, від пережитого стресу померла бабуся, яка мала повернути додому двох своїх онуків. Серце жінки не витримало. Через це додому привезли не 33, а 31 дитину, пояснив Микола Кулеба.

«Шлях українських дітей з території РФ завжди нелегкий. Будь-якої миті в дорозі можуть виникнути непередбачувані обставини, які ускладнюють порятунок. Але ми не здаємось на півдорозі, адже робимо це заради наших дітей», – додав він.

Раніше Україна повернула хлопця, якого окупанти незаконно депортували з тимчасово окупованої території Херсонщини в Росію.

Нагадаємо, що 5 квітня країни-члени ООН зробили спільну заяву щодо незаконної примусової депортації українських дітей на територію Росії.

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Як повідомлялося, уповноважена РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова зізналась у злочинах щодо українських дітей. Вона розповіла у прямому ефірі на каналі у «Соловьев Live», що депортували на свою територію дітей з українських сиротинців.

До слова, наприкінця 2022 року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія за час повномасштабної війни проти України незаконно депортувала понад 13 тис. українських дітей.