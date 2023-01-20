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ОБСЄ вимагає від Росії повернути викрадені автомобілі

Юрій Лящук
glavcom.ua
ОБСЄ вимагає від Росії повернути викрадені автомобілі
ОБСЄ вимагає від РФ повернути автомобілі
фото з відкритих джерел

ОБСЄ запевняє, що автомобілі можуть бути використані РФ для підтримки агресивної війни проти України

Викрадення Росією близько 50 автомобілів ОБСЄ є неприйнятним. В організації вимагають РФ повернути майно. Про це йдеться в заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає «Укрінформ».

В ОБСЄ заявили, що крім викрадення автівок, Росія з квітня утримує трьох співробітників моніторингової місії за сумнівними звинуваченнями.

«Протягом останніх 11 місяців РФ атакує не лише на Україну, а й основоположні принципи та цінності ОБСЄ. На минулих вихідних ми отримали нові тривожні повідомлення про ймовірну передачу понад 50 броньованих автомобілів СММ з Росії на схід України, де вони можуть бути використані для підтримки агресивної війни проти України. Це – неприйнятно», – йдеться у заяві.

В Євросоюзі наголошують, що РФ має негайно віддати майно ОБСЄ і відпустити затриманих співробітників.

Раніше Організація з безпеки та співробітництва в Європі заявила, що її спостерігачів немає на Донбасі. А також, що машини з позначеннями ОБСЄ, які можуть бути на сході України, не використовуються організацією. 

До слова, глава ОБСЄ виступила проти виключення Росії з організації.

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Теги: Україна автомобіль викрадення ОБСЄ росія

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