Окупанти викрадають людей у Запорізькій області – Центр нацспротиву

Викрадених осіб вивозять до катівень без пояснень причини, а родичам тривалий час не повідомляють місце перебування ув’язнених

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники продовжують здійснювати так звані фільтраційні заходи – вони викрадають людей до катівень. Про це повідомив Центр національного спротиву.

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«Попри те, що регіон захопили понад рік тому, й росіяни навіть відзвітували про «референдум», окупанти продовжують репресії проти місцевого населення», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, на тижні повідомляється про низку випадків викрадення людей, додав ЦНС.

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Зазначається, що викрадених осіб вивозять до катівень без пояснень причини, а родичам тривалий час не повідомляють, де утримуються ув’язнені.

Нагадаємо, що 31 березня росіяни обстріляли Запоріжжя. Унаслідок вибухової хвилі в одному з житлових будинків застрягли жінка з однорічною дитиною.

До слова, завершилася 405-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав два ракетні та 28 авіаційних ударів, зокрема, застосував 17 БпЛА типу «Шахед-136». 14 із них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.