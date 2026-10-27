Росія отримала рекордні $2,76 млрд від експорту нафти – Bloomberg

Найбільшими покупцями російської сировини залишаються Китай та Індія

Росія за тиждень, що завершився 25 жовтня, отримала $2,76 млрд від морського експорту нафти. Це найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, тижнева вартість російських нафтових постачань збільшилася приблизно на $430 млн. Попри зниження цін на нафту марки Urals, загальні доходи зросли завдяки збільшенню обсягів експорту та подорожчанню сорту ESPO, яке триває вже восьмий тиждень поспіль.

Зокрема, протягом останнього тижня 37 танкерів завантажили 26,93 млн барелів російської нафти. Для порівняння, тижнем раніше 31 судно перевезло 21,87 млн барелів. Таким чином, обсяги відвантажень збільшилися більш ніж на 5 млн барелів.

Водночас середній показник морського експорту за чотири тижні до 25 жовтня скоротився до 3,55 млн барелів на добу. Це на 30 тис. барелів менше, ніж за попередній аналогічний період, та найнижчий рівень за останні п'ять тижнів.

Основними покупцями російської сирої нафти залишаються Китай та Індія. Однак Bloomberg зазначає, що кінцеві пункти призначення частини вантажів встановити складно. Інформація про маршрути деяких танкерів стає доступною лише після проходження значної частини шляху.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що індійські нафтопереробні компанії зменшили закупівлі російської нафти з постачанням у листопаді. За даними Bloomberg, середні обсяги постачань до Індії за чотири тижні скоротилися приблизно до 310 тис. барелів на добу – найнижчого рівня з березня 2022 року.

Також «Главком» писав, що 9 жовтня Міністерство фінансів США дозволило окремі операції з російським дизельним пальним до квітня 2027 року. Відповідна ліцензія передбачає можливість продажу, транспортування та імпорту пального, зокрема до Сполучених Штатів.