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Дрони атакували російську Уфу: ціллю став НПЗ «Башнафта»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Дрони атакували російську Уфу: ціллю став НПЗ «Башнафта»
Уфа зазнала атаки безпілотників. Росіяни оголошували повітряну тривогу у регіоні
скриншот з відео

Безпілотники знову дісталися одного з ключових центрів нафтопереробки РФ, який розташований за понад тисячу кілометрів від України

Уранці 21 вересня безпілотники атакували російську Уфу в Башкортостані. За попередньою інформацією, ціллю став один із нафтопереробних заводів групи «Башнафта». Масштаби можливих пошкоджень наразі уточнюються. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові ресурси.

Під час атаки у Башкортостані оголосили режим безпілотної небезпеки. Також російська влада тимчасово обмежила роботу аеропорту Уфи – повітряна гавань припинила приймати та відправляти літаки.

Повідомлення про атаку на Уфу почали з'являтися вранці 21 вересня. За попередньою інформацією, безпілотники атакували нафтопереробну інфраструктуру міста. Офіційної інформації про масштаби пошкоджень на момент публікації немає.

Уфа є одним із найбільших центрів нафтопереробки Росії. У місті працюють підприємства «Башнафта-УНПЗ», «Башнафта-Новойл» та «Башнафта-Уфанафтохім», які входять до структури компанії «Башнефть» та утворюють великий нафтопереробний комплекс.

Загальна потужність трьох підприємств перевищує 23 млн тонн нафти на рік. На заводах виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мастильні матеріали та іншу продукцію, яку використовують, зокрема, для забезпечення потреб російської армії. Відстань від державного кордону України до підприємств становить близько 1600 км.

Нагадаємо, у ніч проти 20 вересня Московська область зазнала масованої атаки безпілотників. Однією з цілей став Московський нафтопереробний завод у Капотні, розташований приблизно за 15 км від Кремля. Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій «Альфа» подолали понад 500 км та російську ешелоновану ППО, після чого на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

За даними Генштабу, внаслідок атаки було уражено установку первинної переробки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації. Також повідомлялося про потужну пожежу на складському комплексі у населеному пункті Соф'їне.

Президент Володимир Зленський розкрив частину арсеналу, який застосовувався під час ударів. За його словами, працювали FP-1, RZ-100, MICH-2000, «Паляниця», Vendetta, «Лютий», «Барс», «Фламінго», «Січень» та Pelican.

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Теги: росія дрон

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