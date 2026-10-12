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Нафта подорожчала попри угоду Трампа з Путіним: ЗМІ назвали причину

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Нафта подорожчала попри угоду Трампа з Путіним: ЗМІ назвали причину
Під ударом знову опинився головний міжнародний аеропорт Саудівської Аравії в Ер-Ріяді
фото: Reuters

Нові атаки хуситів на Саудівську Аравію посилили побоювання щодо перебоїв із постачанням енергоносіїв

Світові ціни на нафту зросли на початку торгів у понеділок, 12 жовтня, попри домовленості президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Причиною стали нові атаки єменських хуситів на Саудівську Аравію та побоювання щодо подальшої ескалації на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg, пише «Главком».

На початку азійських торгів ціна нафти марки Brent зросла на 0,4% – до $105,10 за барель. Інвестори відреагували на загострення ситуації в регіоні, яке може призвести до перебоїв у постачанні енергоносіїв і порушення міжнародної торгівлі.

У неділю, 11 жовтня, під ударом знову опинився головний міжнародний аеропорт Саудівської Аравії в Ер-Ріяді. Напередодні внаслідок іншої атаки загинули щонайменше 12 людей.

Загострення посилило побоювання щодо можливого розширення конфлікту, зокрема із залученням Сполучених Штатів. Додатковим ризиком залишається ситуація поблизу Баб-ель-Мандебської протоки – одного з ключових морських маршрутів між Азією та Європою, яким проходять важливі торговельні й енергетичні потоки.

Аналітики попереджають, що подальша ескалація може посилити нестабільність на фінансових ринках. Якщо перебої з постачанням нафти триватимуть, це може посилити інфляційний тиск і вплинути на очікування щодо відсоткових ставок.

За словами головного ринкового аналітика AT Global Markets у Сіднеї Ніка Твідейла, геополітичні події можуть суттєво впливати на ринки навіть у періоди відносного затишшя. Цього тижня інвестори також стежитимуть за даними щодо інфляції у США та Європі, заявами представників центральних банків і початком сезону корпоративної звітності у США.

Варто нагадати, що американський президент Дональд Трамп прокоментував зростання цін на бензин у країні та назвав чинники, які, на його думку, вплинули на подорожчання пального. Політик стверджує, що нинішнє подорожчання бензину вже нібито не пов'язане із ситуацією в Ормузькій протоці, оскільки обсяги постачання нафти зростають. 

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Теги: росія США нафта війна переговори економіка Саудівська Аравія Дональд Трамп путін

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