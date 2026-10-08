Індія різко скоротила закупівлі російської нафти – Bloomberg

Індія стала одним із ключових покупців російської нафти після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Середні поставки російської нафти за чотири тижні становили лише близько 310 тис. барелів на добу, що стало найнижчим показником із березня 2022 року

Індійські нафтопереробні компанії скоротили закупівлі російської нафти з постачанням у листопаді. Причиною стало різке зростання вартості російської Urals, а також посилення конкуренції з боку Китаю за російську сировину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання, російська нафта, яку раніше продавали зі значною знижкою, тепер коштує майже стільки ж, як альтернативна сировина з Близького Сходу. Окремі партії Urals продаються з премією понад $10 за барель до Dated Brent.

Через це індійські нафтопереробники знову звертаються до постачальників із країн Перської затоки. Близькосхідна нафта має для Індії ще одну перевагу – коротший маршрут доставки та нижчі транспортні витрати, що особливо важливо на тлі зростання ставок на перевезення танкерами.

Водночас на російську нафту зростає попит із боку Китаю. За словами старшого менеджера з моделювання Kpler Суміта Рітолії, китайські закупівлі російської сировини останніми місяцями збільшилися, посиливши конкуренцію за партії, які раніше могли надходити індійським нафтопереробникам. Частково це пов'язано зі скороченням доступу Китаю до іранської нафти.

На цьому тлі частка Росії в індійському імпорті нафти вже суттєво зменшилася. За даними Kpler, у вересні вона становила близько 35%, тоді як у липні досягала 56%. Середні поставки російської нафти за чотири тижні до 4 жовтня становили лише близько 310 тис. барелів на добу. Це найнижчий показник із березня 2022 року.

При цьому Індія не ухвалювала рішення повністю відмовитися від російської нафти. Журналісти зазначають, що скорочення закупівель значною мірою пояснюється саме економічними розрахунками. За даними джерел видання, Нью-Делі не давав нафтопереробникам вказівки скорочувати імпорт із Росії через ризик американських мит.

Водночас індійські компанії вже почали диверсифікувати постачання. Окрім Близького Сходу, вони збільшують увагу до американської нафти. Поставки з Близького Сходу також відновлюються: за словами генерального директора Shell Ваеля Савана, їхні обсяги вже досягли приблизно 80% довоєнного рівня.

Індія стала одним із ключових покупців російської нафти після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Західні санкції обмежили доступ Москви до європейського ринку, а індійські нафтопереробники отримали можливість купувати російську сировину зі значною знижкою.

Варто нагадати, що речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Індія передала Москві свої пропозиції щодо врегулювання війни. За його словами, Нью-Делі готовий зробити свій внесок у припинення бойових дій.