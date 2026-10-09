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Трамп розблокував шлях російському дизелю на світові ринки

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Трамп розблокував шлях російському дизелю на світові ринки
Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка передбачає дозвіл на визначені операції з дизельним пальним російського походження
фото: Getty Images

США дозволили окремі операції з російським дизельним пальним до квітня 2027 року

Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка передбачає дозвіл на визначені операції з дизельним пальним російського походження до 7 квітня 2027 року. Документ датований 9 жовтня 2026 року. Про це свідчить текст ліцензії №135 Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), пише «Главком».

Згідно з документом, дозвіл поширюється на операції, пов’язані з продажем, доставкою, розвантаженням та імпортом дизельного пального російського походження, зокрема до США. Такі операції дозволені до 00:01 за східним літнім часом США 7 квітня 2027 року.

Водночас ліцензія передбачає фінансові обмеження. Вона не дозволяє списувати кошти з рахунків у фінансових установах США, які належать Центральному банку Російської Федерації, Фонду національного добробуту РФ або Міністерству фінансів Росії.

Документ підписаний директором OFAC Бредлі Т. Смітом. У ньому зазначено, що ліцензія стосується обмежень, передбачених американськими санкційними правилами щодо шкідливої зовнішньої діяльності Росії, а також санкційними правилами, пов’язаними з Україною та Росією.

Видача генеральної ліцензії не означає повного скасування санкцій проти російського нафтового сектору. Документ передбачає виняток для визначених операцій, а його положення встановлюють межі дозволеного.

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фото: OFAC

Нагадаємо, у травні 2026 року завершився термін дії попереднього американського дозволу на окремі операції з російською нафтою та нафтопродуктами, завантаженими на судна до 17 квітня. Про це повідомляв «Главком» у матеріалі «США не продовжили дозвіл на купівлю нафти з Росії». Раніше видання також писало, як США продовжили дозвіл на торгівлю російською нафтою для стабілізації ринку.

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Теги: росія США санкції ліцензія дизельне пальне обмеження

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