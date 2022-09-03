Зеленський заявив, що Росія готує вирішальний енергетичний удар по Європі

Зеленський вважає, що Росія хоче зруйнувати життя кожного європейця

Російська Федерація цієї зими готує вирішальний енергетичний удар по країнах Європи. Про це під час відеозвернення заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, Росія хоче зруйнувати життя кожного європейця.

«Росія намагається ще більше посилити енергетичний тиск на Європу, повністю зупинилася прокачка газу по «Північному потоку». Для чого вони це роблять? Росія хоче зруйнувати життя кожного європейця у всіх країнах нашого континенту, хоче послабити і залякати всю Європу, кожну країну. Де Росія не може зробити силою і зброєю, вона робить це енергетичною зброєю. Намагається вдарити бідністю і політичним хаосом там, де поки ще не може вдарити ракетами», – зазначив він.

Очільник держави зауважив, що аби захиститися від цього, всім європейським країнам потрібно ще більше взаємодопомоги та єдності.

«Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по всіх європейцях. І ключовими відповідями повинні бути дві речі. Перше – наша єдність у захисті від країни-терориста, друге – посилення нашого тиску на Росію, це і посилення всіх рівнів санкцій і обмеження нафтогазових доходів Росії», – додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше компанія «Газпром» анонсувала призупинення турбіни «Північного потоку» на три дні для проведення ремонтних робіт. Повідомлялося, що постачання газу з 31 серпня по 2 вересня «Північним потоком» буде зупинено.

31 серпня вночі Росія зупинила роботу «Північного потоку» нібито для проведення планового ремонту. Внаслідок цього Німеччина та Франція залишилися без російського газу.