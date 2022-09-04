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Ціни на газ в ЄС можуть досягнути нового піку через зупинку «Північного потоку», – Bloomberg

Альона Боженко
glavcom.ua
Ціни на газ в ЄС можуть досягнути нового піку через зупинку «Північного потоку», – Bloomberg
Ціни на газ у Європі знову можуть підскочити
фото ілюстративне

Наразі у країн ЄС є запаси газу принаймні на частину зими

Ціни на природний газ в Європі можуть зрости до максимуму через зупинку газопроводу «Північний потік». Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За інформацією агентства, новина про те, що постачання по головному газопроводу в Європі не відновляться в заплановані терміни, може вплинути на ринок енергоносіїв і викликати невизначеність, тим самим привести до «значного цінового ралі з понеділка, потенційно імітуючому серпневі максимуми».

Зараз у країн ЄС є запаси газу принаймні на частину зими. Ситуація може погіршитися, коли запаси виснажаться, особливо ближче до кінця опалювального сезону і за умови низьких температур.

Зазначається, що ціни на газ останнім часом знизилися і продемонстрували найбільше тижневе падіння за всю історію спостережень після того, як дані показали, що Європа досягла своєї мети щодо заповнення сховищ на два місяці раніше запланованого терміну.

Зазначимо, єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні запевнив, що ЄС «добре підготовлений» на випадок повного припинення постачання російського газу.

Нагадаємо, Російська Федерація цієї зими готує вирішальний енергетичний удар по країнах Європи. Про це під час відеозвернення заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія хоче зруйнувати життя кожного європейця.

Додамо, 31 серпня вночі Росія зупинила роботу «Північного потоку» нібито для проведення планового ремонту. Внаслідок цього Німеччина та Франція залишилися без російського газу. 

 

Теги: газ Європа ціни

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