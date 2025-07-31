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Росія скорочує експорт нафти та втрачає гроші – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Росія скорочує експорт нафти та втрачає гроші – Bloomberg
Поставки нафти з Росії впали за останній рік
фото із відкритих джерел

Поставки Москви скоротилися майже на 30 мільйонів барелів за перші сім місяців 2025 року 

У січні-липні 2025 року Росія скоротила експорт нафти на 4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними видання, постачання російської нафти у липні теж скорочується. З 29 червня по 27 липня морські постачання російського «чорного золота» в середньому складали 3,22 млн барелів на добу, що приблизно на 3% менше, ніж за період з 22 червня до 20 липня. Зокрема, експорт російської нафти до Туреччини протягом зазначеного періоду скоротився до 12-тижневого мінімуму. 

Зазначається, що тижневий прибуток від експорту російської нафти за період з 21 по 27 липня впав на $230 млн, до $1,14 млрд. При тому, що найпопулярніший експортний сорт нафти РФ – Urals – дешевшає. Нафта з Балтійського та Чорного морів подешевшала приблизно на 50 центів за барель, до середньої ціни близько $58,60 за барель протягом тижня. 

Раніше «Главком» писав, що у липні доходи Росії від продажу нафти і газу можуть скоротитися приблизно на 37% порівняно з тим самим місяцем 2024 року. Доходи Росії від енергоносіїв у липні можуть становити близько 680 млрд рублів ($8,66 млрд) через здешевлення нафти. Падіння доходів залишається чутливим для російського бюджету, особливо на тлі різкого зростання витрат на оборонний сектор і внутрішню безпеку після початку повномасштабної війни проти України.

Нагадаємо, Велика Британія та Європейський Союз оголосили про чергове зниження граничної ціни на російську сиру нафту. Цей крок є частиною посилення економічного тиску на Росію та безпосередньо спрямований на критично важливі доходи Кремля від нафти. Також Велика Британія запровадила нові санкції проти 137 суден «тіньового флоту» РФ.

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Теги: нафта росія експорт

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