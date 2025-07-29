Як США без санкцій можуть зупинити трафік нафти з РФ

Балтфлоти країн НАТО морально ще не готові до цього

Як насправді президент США може суттєво вплинути на морський нафтовий трафік РФ?

Для цього не потрібні ні санкції, ні тарифи (та й Трамп цього і не зробить), але ось що йому легко і реально зробити:

Країни Балтійського моря врешті решт будуть (якщо десь куплять яєць, в чому я поки не впевнений на 100%) вимушені фізично зменшувати кількість танкерів з нафтою РФ, тобто зупиняти значну частину їх і розвертати на вході до Балтійського моря.. Немає іншого шляху.

Про законні приводи для цього я вже втомився говорити – їх купа.

Це створить загрозу конфлікту на морі, бо Балтфлот РФ хоч і невеликий, але росіяни як завжди підуть у наглу. Балтфлоти країн НАТО морально ще не готові до цього. І тут США могли б прикрити балтійців введенням невеликої, але потужної групи своїх військових кораблів. Ракетного есмінця «the Arleigh Burke class destroyers» або ракетного крейсера «Ticonderoga-class of guided-missile cruisers» з кораблями забезпечення і морською піхотою США, яка воювати вміє...*) названі кораблі мають на озброєнні близько 100 крилатих ракет кожний. При цьому російські фрегати/корвети з 8 «Калібрами» просто поза грою.

Ракетне озброєння «Arleigh Burke»: 2 УВП Mark 41 системи «Іджіс» на 32 (носова) та 64 (кормова) комірки, тобто 96 ракет (різної комплектації, в тому числі від 8 до 56 ракет «Томагавк»). Плюс 2×4 ПКР «Гарпун» (8 ракет). «Ticonderoga-class» має 122 ракети. Плюс 8 «Гарпунів».