Головна Думки вголос Андрій Клименко
search button user button menu button
Андрій Клименко Журналіст, економіст і громадський діяч

Як США без санкцій можуть зупинити трафік нафти з РФ

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США можуть зупинити нафтові танкери РФ без санкцій
колаж: glavcom.ua

Балтфлоти країн НАТО морально ще не готові до цього

Як насправді президент США може суттєво вплинути на морський нафтовий трафік РФ?

Для цього не потрібні ні санкції, ні тарифи (та й Трамп цього і не зробить), але ось що йому легко і реально зробити:

  • Країни Балтійського моря врешті решт будуть (якщо десь куплять яєць, в чому я поки не впевнений на 100%) вимушені фізично зменшувати кількість танкерів з нафтою РФ, тобто зупиняти значну частину їх і розвертати на вході до Балтійського моря.. Немає іншого шляху.

Про законні приводи для цього я вже втомився говорити – їх купа.

Це створить загрозу конфлікту на морі, бо Балтфлот РФ хоч і невеликий, але росіяни як завжди підуть у наглу. Балтфлоти країн НАТО морально ще не готові до цього. І тут США могли б прикрити балтійців введенням невеликої, але потужної групи своїх військових кораблів. Ракетного есмінця «the Arleigh Burke class destroyers» або ракетного крейсера «Ticonderoga-class of guided-missile cruisers» з кораблями забезпечення і морською піхотою США, яка воювати вміє...*) названі кораблі мають на озброєнні близько 100 крилатих ракет кожний. При цьому російські фрегати/корвети з 8 «Калібрами» просто поза грою.

Ракетне озброєння «Arleigh Burke»: 2 УВП Mark 41 системи «Іджіс» на 32 (носова) та 64 (кормова) комірки, тобто 96 ракет (різної комплектації, в тому числі від 8 до 56 ракет «Томагавк»). Плюс 2×4 ПКР «Гарпун» (8 ракет). «Ticonderoga-class» має 122 ракети. Плюс 8 «Гарпунів».

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: нафта США тарифи санкції озброєння флот РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Побачимо, що буде. Я пильно стежу за ситуацією
Удари по Україні та нові заяви Трампа: головне за ніч
2 липня, 06:01
Адміністрація Трампа готова лише продавати американське озброєння
Стало відомо, коли у США з'явився план закупівель зброї для України
12 липня, 03:41
Трамп: Я хотів би подякувати всім, хто ухвалює рішення в Coca-Cola
Трамп заявив, що переконав Coca-Cola перейти на тростинний цукор у США
17 липня, 05:51
Безпілотник, який пролітав у Московській області
Ізраїль атакував Сирію, вибухи у Росії: головне за ніч
18 липня, 06:01
Свято випускників у США закінчилось стріляниною
Під час зустрічі випускників у США сталася стрілянина, є поранені
13 липня, 18:18
Лавров вважає, що Трамп нібито перебуває під тиском Європейського Союзу та керівництва НАТО
Лавров висміяв погрози Трампа
15 липня, 17:29
Фрідріх Мерц відіграв важливу роль у зміні думки Трампа, «оскільки з самого початку чітко заявив про свою відданість Україні»
Хто змінив думку Трампа щодо Путіна і війни в Україні – версія Німеччини
20 липня, 20:51
Рівень ожиріння в США досяг рекордної точки
У США ожиріння стало проблемою для половини населення – Bloomberg
25 липня, 03:20
Оновлений склад Ради національної безпеки і оборони провів перше засідання 21 липня
РНБО відвела три місяці оновленому уряду на стягнення активів підсанкційних осіб
22 липня, 10:26

Андрій Клименко

Як США без санкцій можуть зупинити трафік нафти з РФ
Як США без санкцій можуть зупинити трафік нафти з РФ
Війни виграють тільки оптимісти
Війни виграють тільки оптимісти
Чому активізувалися «миротворці» і «перемовники»
Чому активізувалися «миротворці» і «перемовники»
Танкерний флот Росії йде на дно. Це вже не випадковість
Танкерний флот Росії йде на дно. Це вже не випадковість
Погані справи в РФ. Річкові судна кидають в Чорне море
Погані справи в РФ. Річкові судна кидають в Чорне море
Крим та війна у Сирії. Що треба знати іноземним політикам, які торгують українськими територіями
Крим та війна у Сирії. Що треба знати іноземним політикам, які торгують українськими територіями

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 липня 2025
20K
Вивезла сина, хотіла ще й чоловіка: жінка вигадала хитру схему перетину кордону
8596
Глава Вищого антикорупційного суду пояснила, чим небезпечні обшуки без судового рішення
8223
Зірка «Гри престолів» встановив новий світовий рекорд у становій тязі
5379
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
Сьогодні, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua