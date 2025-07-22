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Доходи РФ від нафти й газу в липні впадуть більш ніж на третину – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Доходи РФ від нафти й газу в липні впадуть більш ніж на третину – Reuters
Нещодавно Британія та ЄС оголосили про чергове зниження граничної ціни на російську сиру нафту
фото: Shutterstock

Доходи Росії від енергоносіїв у липні можуть становити близько $8,66 млрд

У липні доходи Росії від продажу нафти і газу можуть скоротитися приблизно на 37% порівняно з тим самим місяцем 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За підрахунками агентства, доходи Росії від енергоносіїв у липні можуть становити близько 680 млрд рублів ($8,66 млрд) через здешевлення нафти. Падіння доходів залишається чутливим для російського бюджету, особливо на тлі різкого зростання витрат на оборонний сектор і внутрішню безпеку після початку повномасштабної війни проти України.

Середня ціна російської нафти в рублевому еквіваленті залишається нижчою за цільовий рівень, закладений у федеральний бюджет на 2025 рік. Крім того, за період із січня до липня сукупні нафтогазові доходи Росії можуть скоротитися на 20% порівняно з аналогічним відрізком 2024 року і скласти близько 5,4 трлн рублів (близько $68,95 млрд).

Нагадаємо, Велика Британія та Європейський Союз оголосили про чергове зниження граничної ціни на російську сиру нафту. Цей крок є частиною посилення економічного тиску на Росію та безпосередньо спрямований на критично важливі доходи Кремля від нафти. Також Велика Британія запровадила нові санкції проти 137 суден «тіньового флоту» РФ.

Як повідомлялося, вторинні тарифи, які США можуть запровадити щодо Росії, здатні серйозно вплинути на постачання російської нафти до ключових споживачів – Китаю, Індії та Туреччини. Саме ці три держави залишаються найбільшими імпортерами російського енергоресурсу.

До слова, міністр нафти Хардіп Сінгх Пурі заявив, що Індія зможе задовольнити свої потреби в енергоресурсах завдяки альтернативним джерелам, якщо поставок із Росії торкнуться вторинні санкції.

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Теги: нафта росія санкції

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