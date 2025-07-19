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Новий удар по Кремлю: Британія та ЄС ріжуть доходи РФ завдяки цінам на нафту

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Новий удар по Кремлю: Британія та ЄС ріжуть доходи РФ завдяки цінам на нафту
Уряд Великої Британії заявив, що такі дії знизять граничну ціну на сиру нафту
фото з відкритих джерел

Велика Британія та ЄС завдають нового удару по нафтових доходах Росії, знижуючи граничну ціну на сиру нафту

Велика Британія та Європейський Союз оголосили про чергове зниження граничної ціни на російську сиру нафту. Цей крок є частиною посилення економічного тиску на Росію та безпосередньо спрямований на критично важливі доходи Кремля від нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уряд Великої Британії.

«Сьогоднішні дії знизять граничну ціну на сиру нафту з $60 за барель до $47,60. Очікується, що це безпосередньо вплине на доходи Росії від нафти, які вже впали на 35% у річному обчисленні станом на травень», – зазначили в уряді.

Канцлерка казначейства Рейчел Рівз, виступаючи на саміті G20 у Південній Африці, заявила: «Велика Британія та її союзники з ЄС закручують гайки у військових скарбницях Кремля, ще більше зупиняючи найцінніший потік фінансування його незаконної війни в Україні. Цей рішучий крок щодо зниження граничної ціни на сиру нафту буде спрямований на доходи Росії від нафти та посилить тиск на Путіна, використовуючи його найбільшу вразливість, водночас зберігаючи стабільність енергетичних ринків».

Міністр закордонних справ Девід Ламмі додав: «Поки Путін продовжує зволікати з серйозними мирними переговорами, ми не будемо стояти осторонь. Ось чому ми разом з ЄС завдаємо удару по самому серцю російського енергетичного сектору. Разом ми продовжуватимемо чинити невпинний тиск на Путіна, стискаючи його критично важливу нафтову промисловість та припиняючи фінансування його незаконної війни в Україні».

Такий крок призведе до подальших обмежувальних дій щодо нафтової промисловості Росії, що спричинить зниження ринкової вартості російської сирої нафти та завдасть шкоди ключовому джерелу фінансування незаконної війни Кремля в Україні. Велика Британія вже запровадила санкції проти понад 250 суден, відповідальних за транспортування російської енергії, та чітко заявила, що зволікання з мирними зусиллями лише подвоїть рішучість допомагати Україні захищатися.

Нагадаємо, Велика Британія викрила та наклала санкції на три підрозділи ГРУ РФ та 18 офіцерів їхньої військової розвідки, які, зокрема, причетні до бомбардування Маріупольського театру у 2022 році.

«ГРУ регулярно використовує кібер- та інформаційні операції, щоб сіяти хаос, розкол та безлад в Україні та в усьому світі з руйнівними наслідками для реального світу. У 2022 році підрозділ 26165, який підпав під санкції сьогодні, проводив онлайн-розвідку, щоб допомогти завдати ракетні удари по Маріуполю, включаючи удар, який знищив Маріупольський театр, де було вбито сотні мирних жителів, включаючи дітей», – наголошує британський уряд.

Сьогоднішні санкції також торкнулися офіцерів військової розвідки ГРУ, відповідальних за зараження пристрою Юлії Скрипаль шкідливим програмним забезпеченням, відомим як X-Agent. Його встановили за п'ять років до невдалої спроби вбити Скрипалів «Новачком» у Солсбері.

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Теги: нафта Велика Британія росія санкції

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