Росія, нафта, Трамп: геніальне рішення

Розпишу детальніше свою думку

Трамп хоче, щоб за ціною на нафту була вилка. Умовно $60-70 за Брентом. Дорожче $70 погано для економіки США, зростає інфляція, пересічні громадяни бачать зростання ціни на заправці. Нижче $60, погано для компаній, що займаються сланцевим видобутком у США.

Тому є домовленості між США і Саудівською Аравією. Зараз ОПЕК розганяє видобуток, щоб можна було без шкоди для цін вбити видобуток нафти у росіян. Ніхто не говорить вбити видобуток під нуль.

Але, наприклад, падіння видобутку у росіян з 9 млн до 8 млн матиме катастрофічні наслідки. Росіяни використовують десь 3-4 млн для внутрішнього споживання. Залишається 5-6 млн для експорту. Відняти умовний 1 млн буде дуже боляче.

Але я думаю, що ОПЕК зможе наростити видобуток і на +3 млн. Це взагалі смертельно для росіян.

Просто згадайте новини останніх трьох місяців. Всі аналітики писали, що зростання видобутку нафти країнами ОПЕК призведе до падіння видобутку в США. І тут вилазить Трамп як факір із табакерки і каже, що введе вторинні санкції на покупців російської нафти.

Геніальне рішення. Навіщо втрачати прибуток, якщо можна просто вбити конкурента на ринку і зберегти ціни від обвального падіння. Бінго. Нічого особистого – просто бізнес.

Також Трамп сказав, що кінцевий термін для введення втрричних санкцій може настати раніше ніж через 50 днів. У цьому контексті все логічно. Якщо ціна на нафту обвалиться нижче 55-60 то можна вводити санкції проти росіян, щоб захистити сланцевий видобуток у США.

Ще один кумедний момент зі звіту ОПЕК. Саудівська Аравія за фактом за місяць наростила видобуток на 450 тис.бар. Квота перевищена на 400 тис.бар.

Ви, звісно, можете не вірити в мою теорію. Але факт зростання видобутку нафти вже є. І ця нафта призведе до певних наслідків на світовому ринку.

ОПЕК ймовірно до вересня зробить ще одне підвищення квоти. Якраз у вересні починається сезонний спад споживання нафти, і якраз у вересні Трамп пообіцяв санкції проти Росії. Все логічно, щоб вибити конкурента з ринку без цінових шоків.

Навіщо обвалювати ціну, якщо можна викинути конкурента. Все просто. Чистий бізнес.