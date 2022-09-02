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Країни G7 погодилися обмежити ціни на російську нафту

Надія Клочко
glavcom.ua
Країни G7 погодилися обмежити ціни на російську нафту
Міністри фінансів G7 погодили механізм обмеження цін на російську нафту
фото з відкритих джерел

Графік встановлення стелі цін на російську нафту буде узгоджений з шостим пакетом санкцій Європейського Союзу

Міністри фінансів країн Великої сімки (G7) у п'ятницю, 2 вересня, підтвердили намір обмежити ціни на російську нафту. На сайті міністерства фінансів Німеччини повідомляється, що графік встановлення стелі цін буде узгоджений з шостим пакетом санкцій Європейського Союзу, який передбачає нафтове ембарго з 5 грудня і нафтопродуктове з 5 лютого.

«Ми підтверджуємо наше спільне політичне рішення підготувати та запровадити всеосяжну заборону на послуги, які дозволяють здійснювати морські перевезення сирої нафти та нафтопродуктів російського походження по всьому світу. Надання таких послуг буде дозволене лише в тому випадку, якщо нафта та нафтопродукти купуватимуться за встановленою ціною або нижче», – йдеться в заяві.

Водночас наразі невідомо, на якому рівні буде встановлене обмеження.

«Початкова гранична ціна буде визначена відповідно до низки технічних даних та буде встановлена коаліцією напередодні запровадження у кожній юрисдикції. Ефективність та вплив обмеження цін буде ретельно контролюватися, рівень цін буде переглядатися в міру потреби», – заявили міністри.

У заяві також зазначається, що країни «сімки» спробують створити широку коаліцію для того, щоб механізм обмеження цін був ефективним.

«Ми продовжуємо закликати країни, які є експортерами нафти, наростити видобуток, щоб зменшити волатильність на енергетичних ринках», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що міністри фінансів країн Великої сімки (G7) планують схвалити план щодо обмеження цін на російську нафту.

Додамо, що раніше сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо вважає, що США повинні запровадити санкції проти купівлі Китаєм нафти та інших енергоносіїв у Росії, щоб припинити фінансування війни РФ проти України.

Разом з тим Сполучені Штати заявляли, що обмеження світових цін на російську нафту має набрати чинності до грудня 2022 року. 

Раніше Європейський Союз анонсував восьмий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. 

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Теги: нафта Європейський союз росія ембарго санкції

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