США повідомили, коли набере чинності обмеження цін на російську нафту

ЄС планує до 2023 року заборонити морський імпорт російської нафти

Обмеження світових цін на російську нафту має набрати чинності до грудня. Про це повідомив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо, передає Bloomberg.

«Ми стежимо за європейським ринком. Члени ЄС представили ідею обмеження цін, але також сказали, що до грудня планують ввести заборону на страхування», – заявив Уоллі Адейемо.

Заступник міністра також зауважив, що мета його відомства – простежити, щоб при вступі заборони на страхування в силу, світові ринки отримали межа цін, який допоможе знизити світові ціни на енергоносії.

Зазначається, що Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт російської сирої і очищеної нафти.

Нагадаємо, країни «Великої сімки» зараз опрацьовують механізм запровадження граничних цін на нафту. За допомогою тиску на ринок страхування країни планують заборонити танкерні перевезення російської нафти за цінами вищими за $40-60 за барель. Представники G7 ведуть переговори з найбільшими покупцями російської нафти Китаєм та Індією про приєднання до цього механізму.

Зауважимо, що Росія почала втрачати свою частку на нафтових ринках Індії та Китаю. Агентство Bloomberg зафіксувало, що танкерні перевезення, що поставляють нафту на два найбільші для Росії ринки, за останні тижні впали майже на 30% від пікових значень навесні.

Агентство зазначає, що робити далекосяжні висновки на основі цих даних передчасно, проте тренд на скорочення споживання азіатським ринком російської нафти вимальовується досить чітко.

Як відомо, на тлі відмови західних країн від російських енергоносіїв азіатський ринок став головним покупцем російської нафти та є життєво важливим джерелом доходів бюджету країни. Скорочення доходів загрожує російській владі серйозними проблемами, оскільки з початку війни в Україні залежність бюджету від нафтогазових доходів підскочила до 40%. Росія змушена конкурувати на азіатських ринках зі своїми політичними союзниками – Іраном та Венесуелою, які через Росію скоротили свої частки в Китаї та Індії.

Також раніше стало відомо, що Міністерство енергетики Росії засекретило інформацію про видобуток і продаж своїх енергоресурсів.