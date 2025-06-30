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Центральну Європу звільнено від російської нафти – очільник Orlen

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Центральну Європу звільнено від російської нафти – очільник Orlen
Генеральний директор Orlen Іренеуш Фафара оголосив про відмову від російської нафти
фото: wikipedia

Orlen припинив імпорт російської нафти на чеський НПЗ «Литвинов»
 

Польський нафтопереробний завод Orlen не буде закуповувати російську нафту для свого чеського НПЗ після 30 червня. Про це заявив генеральний директор компанії Іренеуш Фафара, передає «Главком» з посиланням на Reuters.

Контракт з «Роснефтью» на поставку російської нафти на НПЗ «Литвинов» у Чехії став останнім, що пов'язує Orlen з російською нафтою. «Сьогодні ми звільнили Центральну Європу від російської нафти», – заявив Фафара.

У квітні Чеська Республіка заявила, що вперше у своїй історії стала повністю незалежною від поставок російської нафти після завершення модернізації пропускної спроможності трубопроводу TAL, що йде із заходу.

Після вторгнення Росії в Україну чеський уряд прагнув покласти край своїй частковій залежності від трубопроводу «Дружба», який упродовж десятиліть здійснював поставки з Росії та забезпечував близько половини річного імпорту нафти в країну.

Раніше «Главком» повідомляв, що польський енергетичний концерн Orlen пригрозив, що заарештує платежі, які надходять до «Газпрому» за російський газ від компаній з Угорщини, Австрії та Словаччини. Крім того, Orlen вимагав відшкодувати збитки, які він зазнав через перекриття постачання російського газу. 2022 року концерн відмовився оплачувати ресурс у рублях, оскільки за контрактом значилася інша валюта, але «Газпром» зупинив прокачування блакитного палива.

Також «Главком» писав, що «Газпром» втратив контракт із німецьким імпортером газу Uniper. Німецький імпортер газу Uniper виграв багатомільярдний арбітраж проти російського «Газпрому», що дозволить розірвати недіючі контракти на постачання газу та потенційно створить прецедент для подібних випадків. 

До слова, нещодавно Главком сповіщав, що ціна на нафту марки Urals в російських портах упала нижче встановленої Заходом стелі у $60. Це сталось через зниження ціни на нафту Brent після укладення ірансько-ізраїльського припинення вогню.

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