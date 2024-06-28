Польща погрожує заарештувати платежі для «Газпрому» – Reuters

Польська компанія Orlen попередила три газові компанії, що може арештувати платежі «Газпром»

Reuters: Польща пригрозила компаніям із ЄС заарештувати виплати «Газпрому»

Польський енергетичний концерн Orlen пригрозив, що заарештує платежі, які надходять до «Газпрому» за російський газ від компаній з Угорщини, Австрії та Словаччини. Про це пише Reuters. За даними журналістів, Orlen розіслав відповідні попередження місяць тому.

Крім того, Orlen вимагає відшкодувати збитки, які він зазнав через перекриття постачання російського газу. 2022 року концерн відмовився оплачувати ресурс у рублях, оскільки за контрактом значилася інша валюта, але «Газпром» зупинив прокачування блакитного палива.

За даними ЗМІ, після попередження влада Угорщини видала указ, який на юридичному рівні захистить платежі державної компанії. Подібні заходи вжили й у Словаччині.

Австрійська OMV, яка також перебуває під загрозою блокування платежів, відмовилася коментувати арбітражні розгляди, проте надіслала повідомлення, де йшлося про те, що через рішення іноземного суду на користь «великої європейської енергетичної компанії» постачання «Газпрому» можуть зупинитися.

Міністерство енергетики Австрії, у свою чергу, вказало, що поки існує залежність від російського газу, залишається і загроза припинення постачання з різних причин.

На початку березня «Газпром» подав позови до польських компаній Europol Gaz та Orlen, які володіють ділянкою газопроводу Ямал – Європа. Як відповідачі в позові також зазначені Ernst and Young Global Limited та Earnst and Young Corporate Finance. Позовні вимоги були зазначені в картотеці Арбітражного суду Санкт-Петербурга, куди надійшли звернення.

Europol Gaz є спільним підприємством «Газпрому» та компанії PGNiG, яка володіє ділянкою газопроводу у Польщі. У 2022 році влада республіки ввела санкції проти «Газпрому» і встановила зовнішнє управління над його часткою в компанії.

Нагадаємо, цього тижня Євросоюз затвердив 14 пакет санкцій проти Росії. Він містить у собі новий юридичний інструмент, що дозволяє вилучати активи у низки російських компаній. «Газпром» у цей список потрапляє також.

Раніше стало відомо, що «Газпром» втратив контракт із німецьким імпортером газу Uniper. Німецький імпортер газу Uniper виграв багатомільярдний арбітраж проти російського «Газпрому», що дозволить розірвати недіючі контракти на постачання газу та потенційно створить прецедент для подібних випадків.