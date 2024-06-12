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«Газпромом» втратив контракт із німецьким імпортер газу Uniper

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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«Газпромом» втратив контракт із німецьким імпортер газу Uniper
фото: з відкритих джерел

Німецький імпортер газу Uniper вирішив розірвати контракти на купівлю газу в Росії

Німецький імпортер газу Uniper виграв багатомільярдний арбітраж проти російського «Газпрому», що дозволить розірвати недіючі контракти на постачання газу та потенційно створить прецедент для подібних випадків. Про це повідомляє DW.

Німецький імпортер газу Uniper вирішив розірвати контракти на купівлю газу в Росії та припинити довгострокові відносини з російською держкомпанією «Газпром експорт». Рішення стало можливим після того, як Стокгольмський міжнародний арбітражний суд надав Uniper право розірвати контракти та вимагати відшкодування збитків на суму понад 13 млрд євро за обсяги газу, які «Газпром експорт» більше не постачає з серпня 2022 року.

Як заявив гендиректор німецького енергоконцерну Міхаель Левіс, всі компенсаційні виплати мають бути направлені уряду ФРН, проте «чи можна очікувати надходження будь-яких суттєвих сум, станом на сьогодні оцінити неможливо».

Після того, як Uniper зазнала значних збитків від обмежень на постачання російського газу, наприкінці 2022 року компанія порушила арбітражний розгляд проти «Газпром експорту». Рішення арбітражу є юридично обов'язковим та остаточним.

Раніше повідомлялося, що «Газпром» ризикує втратити останнього великого клієнта в ЄС через рішення європейського суду. Зокрема в Австрії вирішується питання з розірванням контракту, який було підписано між державною компанією OMV та «Газпромом» на імпорт російського природного газу. 

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Теги: Газпром експорт росія

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Економіка

«Газпромом» втратив контракт із німецьким імпортер газу Uniper
«Газпромом» втратив контракт із німецьким імпортер газу Uniper
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