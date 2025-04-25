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Нафта у США буде дешевою недовго: Bloomberg пояснило, що відбуватиметься із цінами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Нафта у США буде дешевою недовго: Bloomberg пояснило, що відбуватиметься із цінами
США обіцяють, що уряд скоротить терміни надання дозволів на буріння, щоб видобуток нафти в країні зростав
фото із відкритих джерел

Bloomberg: Міністр енергетики США прагне заспокоїти нафтові компанії на тлі торгової війни

Зниження цін на нафту вкрай стурбувало американські нафтові компанії, які вже думають про зниження видобутку всупереч заявам Дональда Трампа. Нова адміністрація Білого дому пообіцяла, що період низьких цін триватиме недовго. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Міністр енергетики США Кріс Райт спробував заспокоїти американські нафтові компанії через зниження нафтових цін. «Невизначеність, яку ви спостерігаєте щодо мит, – це короткострокова проблема. Ми робимо все можливе, щоб стимулювати виробництво», – сказав міністр Кріс Райт.

Він визнав, що $50 за барель – нежиттєздатна ціна для виробників, і пообіцяв, що невизначеність триватиме кілька тижнів.Раніше міністр заявляв, що американські компанії можуть процвітати і за $50.

МВС США обіцяє, що уряд скоротить терміни надання дозволів на буріння, щоб видобуток нафти в країні зростав.

Проте американські компанії турбують насамперед ціни. 25 квітня ціна північноамериканського сорту WTI була на рівні $63 за барель, у той час як для багатьох ціна беззбитковості становить $65.

«Два найбільші постачальники нафтосервісних послуг, Halliburton Co. та Baker Hughes Co., попередили цього тижня, що торговельна війна впливає на їх чистий прибуток. Техаська сланцева компанія Matador Resources Co. оголосила, що зупиняє одну зі своїх дев'яти бурових установок. А минулого місяця низка нафтових босів виступила з різкою критикою політики Трампа в анонімному опитуванні, проведеному Федеральним резервним банком Далласа», – пише Bloomberg.

У Halliburton повідомляли, що нафтогазові компанії переглядають свої плани на 2025 рік, а у фонді Bernstein оцінювали, що скорочення інвестицій на 10% призведе до зниження сланцевого видобутку на 500 тис. барелів на добу – 4% загального виробництва нафти в США. Проте, як зазначає агентство, на конференції в Оклахомі представники нафтогазових компаній намагалися бути оптимістичними.

Нагадаємо, оголошення Дональдом Трампом про введення мит на товари з інших країн і плани ОПЕК+ збільшити видобуток привели до різкого зниження цін на нафту за місяць. Північноморська Brent опустилася з $75 нижче за $60.

Також новий господар Білого дому оголосив про тримісячну паузу на мита для всіх, крім Китаю, і продовжив спроби обмежити санкціями експорт нафти з Венесуели та Ірану. В результаті ціни на нафту дещо відновилися – до $67.

До слова, китайські нафтопереробні заводи імпортують рекордні обсяги канадської сирої нафти після скорочення закупівель нафти зі США приблизно на 90% на тлі загострення торговельних відносин.

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Теги: нафта США експорт зниження цін

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