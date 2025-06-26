Ціна на російську нафту Urals впала нижче $60 – Reuters

Вартість нафти у російських портах знизилась до $55–56 за барель, опустившись нижче західного цінового обмеження в $60

На цьому тлі головним покупцем російської нафти залишається Індія

Ціна на нафту марки Urals в російських портах упала нижче встановленої Заходом стелі у $60. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Це сталось через зниження ціни на нафту Brent після укладення ірансько-ізраїльського припинення вогню.

Ціни на нафту Brent минулого тижня підскочили до $78,85 за барель, коли Ізраїль та Іран обмінялися авіаударами. Це викликало побоювання щодо перебоїв у постачанні.

Але зараз вони втратили понад $10 за барель своєї вартості з моменту укладення у вівторок угоди про припинення вогню.



США, інші країни «Великої сімки» та Австралія запровадили обмеження цін наприкінці 2022 року, прагнучи зменшити доходи Росії від експорту нафти морським транспортом у рамках широкомасштабних санкцій, запроваджених через вторгнення РФ в Україну.

Згідно з умовами обмеження, постачальники російської нафти можуть користуватися західними послугами, такими як доставка та страхування, лише тоді, коли ціна на російську нафту торгується нижче $60 за барель.

Нова пропозиція Європейського Союзу передбачає встановлення нижчої межі ціни в $45 за барель, що ще більше ускладнить торгівлю нафтою для Москви.

За розрахунками Reuters , у 25 червня ціни на вантажі нафти марки Urals з російських портів Балтійського та Чорного морів становили близько $55-56 за барель на умовах франко-борт, що не включає витрати на фрахт та страхування. Це приблизно на $10 за барель нижче за оцінки минулого тижня.

На цьому тлі головним покупцем російської нафти залишається Індія: у 2025 році вона забрала вже 80% морського експорту Urals.

Нагадаємо, Російська Федерація готова збільшити видобуток нафти, якщо таке рішення буде ухвалено 6 липня на засіданні Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК+).

«За даними джерел, знайомих із позицією країни, Росія готова до чергового збільшення видобутку на наступній зустрічі ОПЕК+, якщо альянс вважатиме таке збільшення необхідним. Партнерство Москви з ОПЕК+ є дуже важливим, і Росія шукатиме рішення, прийнятне для всієї групи, на зустрічі 6 липня», – йдеться у матеріалі.

Розбіжності між Росією та Саудівською Аравією на червневій зустрічі ОПЕК+ поставили під сумнів єдність групи. Москва спочатку виступала проти підвищення рівня видобутку в липні, а в збереженні колишніх обсягів її підтримували Оман та Алжир. Однак потім ОПЕК+ все ж таки вирішив нарощувати видобуток. Як пише агентство, на зростанні видобутку наполягає Саудівська Аравія, яка хоче збільшити свою частку на ринку.