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ЄС готує 18-й пакет санкцій проти Росії. Під ударом банки і нафта – Bloomberg

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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ЄС готує 18-й пакет санкцій проти Росії. Під ударом банки і нафта – Bloomberg
Окремо ЄС розглядає можливість розширення санкцій проти так званого тіньового флоту російських танкерів
фото з відкритих джерел

Окрім банків обговорюється зниження граничної ціни на російську нафту, погодженої країнами G7

Європейський Союз розглядає можливість виключення понад 20 банків з SWIFT, міжнародної платіжної системи, а також зниження граничної ціни на російську нафту та заборону газопроводу «Північний потік» у рамках нового пакету санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, Європейська комісія, за даними агентства, проводить консультації з державами-членами. Поки що терміни введення санкцій не визначені. Санкції потребують одностайної підтримки всіх країн ЄС і можуть бути змінені до їхнього офіційного ухвалення.

Євросоюз планує запровадити додаткові заборони на трансакції для близько двох десятків банків, а також нові торговельні обмеження на суму близько €2,5 млрд. Такі заходи мають зменшити доходи Росії та обмежити її доступ до технологій, які можуть використовуватися для виробництва зброї.

Обговорюється зниження граничної ціни на російську нафту, погодженої країнами G7, до приблизно $45 за барель. Наразі цей поріг складає $60 – вище цієї межі країни G7 не надають транспортних або страхових послуг, пов'язаних із торгівлею російською нафтою. Цей крок потребуватиме підтримки з боку США. На зустрічі в Канаді міністри фінансів G7 не змогли дійти згоди щодо зниження цінового ліміту.

У виданні зазначили, що заборона Північних потоків уже отримала підтримку Німеччини, де знаходиться їхня кінцева точка. Ці газопроводи не працюють з 2022 року, і санкції остаточно унеможливлять відновлення їхньої роботи.

Окремо ЄС розглядає можливість розширення санкцій проти так званого тіньового флоту російських танкерів, нові обмеження для фінансових установ, які ймовірно допомагають воєнним зусиллям кремля, а також проти російського фонду прямих інвестицій.

До наступного пакета санкцій також планують включити положення, які захищатимуть європейські компанії від можливих позовів за двосторонніми інвестиційними угодами.

Нагадаємо, у Сенаті США представники Республіканської партії пригрозили Росії новими жорсткими санкціями у разі, якщо Володимир Путін відмовиться від перемовин щодо припинення бойових дій в Україні або порушить потенційну угоду. 

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Теги: санкції Європейський союз банк росія

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